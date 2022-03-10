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Путин рассказал о попытках США подписать контракты с Ираном и Венесуэлой
Путин рассказал о попытках США подписать контракты с Ираном и Венесуэлой - РИА Новости, 10.03.2022
Путин рассказал о попытках США подписать контракты с Ираном и Венесуэлой
США пытаются сейчас подписывать контракты по энергоресурсам и с Ираном, и с Венесуэлой, против которых Америка сама ранее вводила нелегитимные санкции, заявил... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:23
2022-03-10T20:55
экономика
санкции в отношении россии
цены на нефть
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. США пытаются сейчас подписывать контракты по энергоресурсам и с Ираном, и с Венесуэлой, против которых Америка сама ранее вводила нелегитимные санкции, заявил президент России Владимир Путин."Пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили в свое время нелегитимные ограничения. И с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы. И с Венесуэлой. В Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. Но не надо было вводить этих нелегитимных санкций", — сказал он на совещании с членами правительства.Путин выразил уверенность, что то же самое будет и в отношении России."То же самое будет и в отношениях с нашей страной. И в этом я нисколько не сомневаюсь", — сказал президент России.
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экономика, санкции в отношении россии, цены на нефть
17:23 10.03.2022 (обновлено: 20:55 10.03.2022)
 
Путин рассказал о попытках США подписать контракты с Ираном и Венесуэлой

Путин сообщил о попытках США подписать контракты по энергоресурсам с Венесуэлой и Ираном

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. США пытаются сейчас подписывать контракты по энергоресурсам и с Ираном, и с Венесуэлой, против которых Америка сама ранее вводила нелегитимные санкции, заявил президент России Владимир Путин.
"Пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили в свое время нелегитимные ограничения. И с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы. И с Венесуэлой. В Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. Но не надо было вводить этих нелегитимных санкций", — сказал он на совещании с членами правительства.
Путин выразил уверенность, что то же самое будет и в отношении России.
"То же самое будет и в отношениях с нашей страной. И в этом я нисколько не сомневаюсь", — сказал президент России.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 17:13
СМИ: США могут облегчить санкции против Венесуэлы для импорта нефти
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииЦены на нефть
 
 
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