https://ria.ru/20220310/resursy-1777520773.html

Путин рассказал о попытках США подписать контракты с Ираном и Венесуэлой

Путин рассказал о попытках США подписать контракты с Ираном и Венесуэлой - РИА Новости, 10.03.2022

Путин рассказал о попытках США подписать контракты с Ираном и Венесуэлой

США пытаются сейчас подписывать контракты по энергоресурсам и с Ираном, и с Венесуэлой, против которых Америка сама ранее вводила нелегитимные санкции, заявил... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:23

2022-03-10T17:23

2022-03-10T20:55

экономика

санкции в отношении россии

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776364001_145:0:2864:1529_1920x0_80_0_0_8002385a5569a3c2b447820047ad4c6c.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. США пытаются сейчас подписывать контракты по энергоресурсам и с Ираном, и с Венесуэлой, против которых Америка сама ранее вводила нелегитимные санкции, заявил президент России Владимир Путин."Пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили в свое время нелегитимные ограничения. И с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы. И с Венесуэлой. В Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. Но не надо было вводить этих нелегитимных санкций", — сказал он на совещании с членами правительства.Путин выразил уверенность, что то же самое будет и в отношении России."То же самое будет и в отношениях с нашей страной. И в этом я нисколько не сомневаюсь", — сказал президент России.

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777518691.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, цены на нефть