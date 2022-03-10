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Путин объяснил рост цен на энергоресурсы в западных странах
Путин объяснил рост цен на энергоресурсы в западных странах - РИА Новости, 10.03.2022
Путин объяснил рост цен на энергоресурсы в западных странах
Цены на энергоресурсы на Западе растут из-за их собственных просчетов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:18
2022-03-10T17:46
экономика
цены на нефть
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Цены на энергоресурсы на Западе растут из-за их собственных просчетов, заявил президент России Владимир Путин."А цены там растут, но не по нашей вине - это результат их собственных просчетов, нечего на нас сваливать", - сказал Путин на совещании с правительством.Путин также заявил, что США закрыли импорт российских энергоресурсов и пытаются свалить на Россию рост цен.Президент отметил, что "результаты своих собственных ошибок пытаются свалить на нас"."Это очевидная вещь для экспертов, потому что поставки российской нефти, скажем, на американский рынок не превышают 3%, это ничтожно малая величина, а цены у них растут, мы здесь абсолютно ни при чем", - завершил Путин.
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Путин: "Результаты своих собственных ошибок пытаются свалить на нас"
США пытаются обмануть свое собственное население, прикрываясь Россией, поставки российской нефти на американский рынок были ничтожно малы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Поставки российской нефти, скажем, на американский рынок не превышают 3%. Это ничтожно малая величина. А цены у них растут. Мы здесь совершенно ни при чем. И даже здесь совершенно ни при чем запрет на импорт российской нефти. Просто прикрываются этими решениями, для того чтобы обмануть в очередной раз свое собственное население", - сказал он на совещании с членами правительства.
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экономика, цены на нефть, сша, санкции в отношении россии
17:18 10.03.2022 (обновлено: 17:46 10.03.2022)
 
Путин объяснил рост цен на энергоресурсы в западных странах

Путин: цены на энергоресурсы на Западе растут из-за собственных просчетов

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Цены на энергоресурсы на Западе растут из-за их собственных просчетов, заявил президент России Владимир Путин.
"А цены там растут, но не по нашей вине - это результат их собственных просчетов, нечего на нас сваливать", - сказал Путин на совещании с правительством.
Путин также заявил, что США закрыли импорт российских энергоресурсов и пытаются свалить на Россию рост цен.
"То же самое касается и роста цен на нефть и на нефтепродукты Соединенных Штатов. Объявили о том, что закрывают импорт российской нефти на американский рынок, цены там высокие, инфляция беспрецедентно высокая. Наверное, достигла исторических максимумов", - сказал Путин.
Президент отметил, что "результаты своих собственных ошибок пытаются свалить на нас".
"Это очевидная вещь для экспертов, потому что поставки российской нефти, скажем, на американский рынок не превышают 3%, это ничтожно малая величина, а цены у них растут, мы здесь абсолютно ни при чем", - завершил Путин.
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