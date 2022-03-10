https://ria.ru/20220310/resursy-1777519835.html

Путин объяснил рост цен на энергоресурсы в западных странах

Путин объяснил рост цен на энергоресурсы в западных странах - РИА Новости, 10.03.2022

Путин объяснил рост цен на энергоресурсы в западных странах

Цены на энергоресурсы на Западе растут из-за их собственных просчетов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:18

2022-03-10T17:18

2022-03-10T17:46

экономика

цены на нефть

сша

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777526849_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7d7492d87feb658b887c1003fcd870e4.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Цены на энергоресурсы на Западе растут из-за их собственных просчетов, заявил президент России Владимир Путин."А цены там растут, но не по нашей вине - это результат их собственных просчетов, нечего на нас сваливать", - сказал Путин на совещании с правительством.Путин также заявил, что США закрыли импорт российских энергоресурсов и пытаются свалить на Россию рост цен.Президент отметил, что "результаты своих собственных ошибок пытаются свалить на нас"."Это очевидная вещь для экспертов, потому что поставки российской нефти, скажем, на американский рынок не превышают 3%, это ничтожно малая величина, а цены у них растут, мы здесь абсолютно ни при чем", - завершил Путин.

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777518691.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Результаты своих собственных ошибок пытаются свалить на нас" США пытаются обмануть свое собственное население, прикрываясь Россией, поставки российской нефти на американский рынок были ничтожно малы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Поставки российской нефти, скажем, на американский рынок не превышают 3%. Это ничтожно малая величина. А цены у них растут. Мы здесь совершенно ни при чем. И даже здесь совершенно ни при чем запрет на импорт российской нефти. Просто прикрываются этими решениями, для того чтобы обмануть в очередной раз свое собственное население", - сказал он на совещании с членами правительства. 2022-03-10T17:18 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, сша, санкции в отношении россии