16:38 10.03.2022 (обновлено: 16:47 10.03.2022)
Госдума дала согласие на передачу уголовного дела Рашкина в суд
Госдума приняла постановление о согласии на передачу уголовного дела Рашкина в суд
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в зале судебных заседаний Мосгорсуда
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в зале судебных заседаний Мосгорсуда
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о даче согласия на передачу в суд уголовного дела о незаконной охоте в отношении депутата Валерия Рашкина (КПРФ).
Ранее комиссия Госдумы по контролю за доходами и расходами и мандатным вопросам внесла на рассмотрение Думы проект постановления о разрешении на направление в суд уголовного дела в отношении Рашкина. Сам политик выражал надежду, что все ограничится штрафом.
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"Проектом постановления предлагается согласие на направление в суд уголовного дела в отношении депутата ГД В.Ф. Рашкина (КПРФ)", - говорится в тексте документа.
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он был застигнут, уже уезжая с места преступления.
Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов.
Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.
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