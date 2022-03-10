https://ria.ru/20220310/rashkin-1777505272.html

Госдума дала согласие на передачу уголовного дела Рашкина в суд

Госдума дала согласие на передачу уголовного дела Рашкина в суд - РИА Новости, 10.03.2022

Госдума дала согласие на передачу уголовного дела Рашкина в суд

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о даче согласия на передачу в суд уголовного дела о незаконной охоте в отношении депутата Валерия РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:38

2022-03-10T16:38

2022-03-10T16:47

госдума рф

валерий рашкин

дело о незаконной охоте с участием рашкина

общество

политика

кпрф

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о даче согласия на передачу в суд уголовного дела о незаконной охоте в отношении депутата Валерия Рашкина (КПРФ).Ранее комиссия Госдумы по контролю за доходами и расходами и мандатным вопросам внесла на рассмотрение Думы проект постановления о разрешении на направление в суд уголовного дела в отношении Рашкина. Сам политик выражал надежду, что все ограничится штрафом."Проектом постановления предлагается согласие на направление в суд уголовного дела в отношении депутата ГД В.Ф. Рашкина (КПРФ)", - говорится в тексте документа.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов.Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.

https://ria.ru/20220209/rashkin-1771850834.html

https://ria.ru/20211222/rashkin-1764943324.html

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Екатерина Зайцева

госдума рф, валерий рашкин, дело о незаконной охоте с участием рашкина, общество, политика, кпрф, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, александр бастрыкин, россия