https://ria.ru/20220310/pzrk-1777451991.html
Передача ПЗРК Украине создает угрозу гражданской авиации, заявил Лавров
Передача ПЗРК Украине создает угрозу гражданской авиации, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022
Передача ПЗРК Украине создает угрозу гражданской авиации, заявил Лавров
Непонятно, куда в дальнейшем могут попасть поставляемые Западом Украине переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:09
2022-03-10T13:09
2022-03-10T13:29
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
признание днр и лнр в россии
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Непонятно, куда в дальнейшем могут попасть поставляемые Западом Украине переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Куда эти тысячи передвижных зенитно-ракетных комплексов потом попадут - это вопрос, который мы задаем нашим коллегам в Евросоюзе, когда они проявляют интерес к тому, как положить конец политике, создававшейся в ходе многих лет из Украины угрозы Российской Федерации. Ответа нет, как эти ПЗРК затем будут контролироваться", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/mariupol-1777404854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, признание днр и лнр в россии
13:09 10.03.2022 (обновлено: 13:29 10.03.2022)
Передача ПЗРК Украине создает угрозу гражданской авиации, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: передача ПЗРК Украине создает угрозу гражданской авиации