https://ria.ru/20220310/putin-1777524128.html

Россия не собирается ни от кого закрываться, заявил Путин

Россия не собирается ни от кого закрываться, заявил Путин - РИА Новости, 10.03.2022

Россия не собирается ни от кого закрываться, заявил Путин

Россия не собирается закрывать свой рынок от иностранных партнеров и готова работать со всеми, кто этого сам хочет, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:37

2022-03-10T17:37

2022-03-10T17:46

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия не собирается закрывать свой рынок от иностранных партнеров и готова работать со всеми, кто этого сам хочет, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг."Мы об этом многократно раньше говорили. Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, именно партнерами, которые сами этого хотят", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220310/ssha-1777520244.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, экономика, владимир путин