https://ria.ru/20220310/putin-1777524128.html
Россия не собирается ни от кого закрываться, заявил Путин
Россия не собирается ни от кого закрываться, заявил Путин - РИА Новости, 10.03.2022
Россия не собирается ни от кого закрываться, заявил Путин
Россия не собирается закрывать свой рынок от иностранных партнеров и готова работать со всеми, кто этого сам хочет, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:37
2022-03-10T17:37
2022-03-10T17:46
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия не собирается закрывать свой рынок от иностранных партнеров и готова работать со всеми, кто этого сам хочет, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг."Мы об этом многократно раньше говорили. Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, именно партнерами, которые сами этого хотят", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220310/ssha-1777520244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
17:37 10.03.2022 (обновлено: 17:46 10.03.2022)
Россия не собирается ни от кого закрываться, заявил Путин
Путин: Россия не собирается ни от кого закрываться и готова работать со всеми