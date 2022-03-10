https://ria.ru/20220310/putin-1777519498.html

Путин заявил о загруженности ГТС Украины на 100%

Путин заявил о загруженности ГТС Украины на 100% - РИА Новости, 10.03.2022

Путин заявил о загруженности ГТС Украины на 100%

ГТС Украины загружена на 100%, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:16

2022-03-10T17:16

2022-03-10T17:30

украина

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ГТС Украины загружена на 100%, сообщил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что Россия выполняет все свои обязательства в плане поставок другим странам."Сто процентов загружена даже ГТС Украины по нашим контрактам. Это удивительно, но факт, мы все это делаем", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20220307/gaz-1777030325.html

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россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, россия, экономика, владимир путин