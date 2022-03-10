https://ria.ru/20220310/putin-1777519498.html
Путин заявил о загруженности ГТС Украины на 100%
Путин заявил о загруженности ГТС Украины на 100% - РИА Новости, 10.03.2022
Путин заявил о загруженности ГТС Украины на 100%
ГТС Украины загружена на 100%, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:16
2022-03-10T17:16
2022-03-10T17:30
украина
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. ГТС Украины загружена на 100%, сообщил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что Россия выполняет все свои обязательства в плане поставок другим странам."Сто процентов загружена даже ГТС Украины по нашим контрактам. Это удивительно, но факт, мы все это делаем", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20220307/gaz-1777030325.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, россия, экономика, владимир путин
17:16 10.03.2022 (обновлено: 17:30 10.03.2022)
Путин заявил о загруженности ГТС Украины на 100%
Президент России Путин заявил о загруженности ГТС Украины на 100%