https://ria.ru/20220310/pushkinskiy-1777475072.html

Пушкинский музей открылся после ложной угрозы "минирования"

Пушкинский музей открылся после ложной угрозы "минирования" - РИА Новости, 10.03.2022

Пушкинский музей открылся после ложной угрозы "минирования"

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина снова доступен для посетителей после временного закрытия в связи с угрозой минирования, рассказал... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:34

2022-03-10T14:34

2022-03-10T14:34

культура

новости культуры

россия

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

выставки

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина снова доступен для посетителей после временного закрытия в связи с угрозой минирования, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы ГМИИ.Ранее сообщалось, что по техническим причинам музей закрыт. Позже в пресс-службе пояснили РИА Новости, что закрытие связано с угрозой "минирования", тревога оказалась ложной.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220301/zatulovskaya-1775769222.html

россия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, выставки