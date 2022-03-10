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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220310/pushkinskiy-1777475072.html
Пушкинский музей открылся после ложной угрозы "минирования"
Пушкинский музей открылся после ложной угрозы "минирования" - РИА Новости, 10.03.2022
Пушкинский музей открылся после ложной угрозы "минирования"
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина снова доступен для посетителей после временного закрытия в связи с угрозой минирования, рассказал... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:34
2022-03-10T14:34
культура
новости культуры
россия
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
выставки
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина снова доступен для посетителей после временного закрытия в связи с угрозой минирования, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы ГМИИ.Ранее сообщалось, что по техническим причинам музей закрыт. Позже в пресс-службе пояснили РИА Новости, что закрытие связано с угрозой "минирования", тревога оказалась ложной.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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новости культуры, россия, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, выставки
14:34 10.03.2022
 
Пушкинский музей открылся после ложной угрозы "минирования"

Пушкинский музей открылся после временного закрытия из-за угрозы минирования

© Фото : GhirlandajoГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Фото : Ghirlandajo
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина снова доступен для посетителей после временного закрытия в связи с угрозой минирования, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы ГМИИ.

"Все открыто и работает", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по техническим причинам музей закрыт. Позже в пресс-службе пояснили РИА Новости, что закрытие связано с угрозой "минирования", тревога оказалась ложной.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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