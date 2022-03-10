https://ria.ru/20220310/pushkinskiy-1777441656.html

Пушкинский музей закрылся в четверг из-за "минирования"

Пушкинский музей закрылся в четверг из-за "минирования" - РИА Новости, 10.03.2022

Пушкинский музей закрылся в четверг из-за "минирования"

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина закрылся в четверг в связи с угрозой минирования, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:30

2022-03-10T12:30

2022-03-10T12:30

культура

новости культуры

россия

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

выставки

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина закрылся в четверг в связи с угрозой минирования, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы.В пресс-службе отметили, что поводов для беспокойства нет, сотрудники в порядке — это была ложная тревога. Главное здание ГМИИ уже в процессе открытия, а корпус Галереи искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков будет открыт в течение получаса.Ранее в четверг в официальном Telegram-канале учреждения сообщили, что по техническим причинам музей закрыт, стоимость оплаченных билетов и экскурсионных путевок будет автоматически возвращена в полном объеме в ближайшее время.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220301/zatulovskaya-1775769222.html

россия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, выставки