https://ria.ru/20220310/pushkinskiy-1777441656.html
Пушкинский музей закрылся в четверг из-за "минирования"
Пушкинский музей закрылся в четверг из-за "минирования" - РИА Новости, 10.03.2022
Пушкинский музей закрылся в четверг из-за "минирования"
Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина закрылся в четверг в связи с угрозой минирования, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:30
2022-03-10T12:30
2022-03-10T12:30
культура
новости культуры
россия
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
выставки
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина закрылся в четверг в связи с угрозой минирования, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы.В пресс-службе отметили, что поводов для беспокойства нет, сотрудники в порядке — это была ложная тревога. Главное здание ГМИИ уже в процессе открытия, а корпус Галереи искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков будет открыт в течение получаса.Ранее в четверг в официальном Telegram-канале учреждения сообщили, что по техническим причинам музей закрыт, стоимость оплаченных билетов и экскурсионных путевок будет автоматически возвращена в полном объеме в ближайшее время.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, россия, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, выставки
Пушкинский музей закрылся в четверг из-за "минирования"
Пушкинский музей закрылся в четверг в связи с поступившей угрозой минирования
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина закрылся в четверг в связи с угрозой минирования, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы.
"Основные здания ГМИИ имени Пушкина закрылись в связи с поступившей угрозой минирования. О времени открытия музея будет объявлено дополнительно на сайте и в социальных сетях", — говорит собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что поводов для беспокойства нет, сотрудники в порядке — это была ложная тревога. Главное здание ГМИИ уже в процессе открытия, а корпус Галереи искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков будет открыт в течение получаса.
Ранее в четверг в официальном Telegram-канале учреждения сообщили, что по техническим причинам музей закрыт, стоимость оплаченных билетов и экскурсионных путевок будет автоматически возвращена в полном объеме в ближайшее время.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.