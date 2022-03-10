https://ria.ru/20220310/provokatsiya-1777547947.html

В Минобороны назвали "авиаудар" по Мариуполю срежиссированной провокацией

В Минобороны назвали "авиаудар" по Мариуполю срежиссированной провокацией - РИА Новости, 10.03.2022

В Минобороны назвали "авиаудар" по Мариуполю срежиссированной провокацией

Киевский режим полностью срежиссировал провокацию вокруг больницы № 3 в Мариуполе, чтобы обвинить Россию в авиаударе, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T19:20

2022-03-10T19:20

2022-03-10T20:38

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Киевский режим полностью срежиссировал провокацию вокруг больницы № 3 в Мариуполе, чтобы обвинить Россию в авиаударе, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."Минобороны России вчера объявило "режим тишины" для безопасной эвакуации мирных жителей города. Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла", — подчеркнул он.Так, анализ показал, что рядом со зданием произвели постановочные взрывы.Он напомнил, что лечебные учреждения Мариуполя прекратили работу еще в конце февраля. В частности, националисты разогнали пациентов и персонал больницы № 3, которая тактически выгодно расположена недалеко от городского центра, и устроили там опорный пункт нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело). Об этом массово сообщают жители города, перебравшиеся в Киев и ДНР.Генерал подчеркнул, что эта "полностью режиссированная провокация" направлена на поддержание "антироссийского ажиотажа у западной аудитории".Сегодня о манипуляциях вокруг ситуации с роддомом в Мариуполе высказался и глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, здание медучреждения давно стало базой ультрарадикального батальона, пациентов и персонала в нем не было.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и подразделениям ВСУ и националистов.

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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мариуполь

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр