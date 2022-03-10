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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Минобороны назвали "авиаудар" по Мариуполю срежиссированной провокацией
В Минобороны назвали "авиаудар" по Мариуполю срежиссированной провокацией - РИА Новости, 10.03.2022
В Минобороны назвали "авиаудар" по Мариуполю срежиссированной провокацией
Киевский режим полностью срежиссировал провокацию вокруг больницы № 3 в Мариуполе, чтобы обвинить Россию в авиаударе, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T19:20
2022-03-10T20:38
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
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мариуполь
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Киевский режим полностью срежиссировал провокацию вокруг больницы № 3 в Мариуполе, чтобы обвинить Россию в авиаударе, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."Минобороны России вчера объявило "режим тишины" для безопасной эвакуации мирных жителей города. Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла", — подчеркнул он.Так, анализ показал, что рядом со зданием произвели постановочные взрывы.Он напомнил, что лечебные учреждения Мариуполя прекратили работу еще в конце февраля. В частности, националисты разогнали пациентов и персонал больницы № 3, которая тактически выгодно расположена недалеко от городского центра, и устроили там опорный пункт нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело). Об этом массово сообщают жители города, перебравшиеся в Киев и ДНР.Генерал подчеркнул, что эта "полностью режиссированная провокация" направлена на поддержание "антироссийского ажиотажа у западной аудитории".Сегодня о манипуляциях вокруг ситуации с роддомом в Мариуполе высказался и глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, здание медучреждения давно стало базой ультрарадикального батальона, пациентов и персонала в нем не было.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и подразделениям ВСУ и националистов.
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в мире, россия, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр
19:20 10.03.2022 (обновлено: 20:38 10.03.2022)
 
В Минобороны назвали "авиаудар" по Мариуполю срежиссированной провокацией

Минобороны: Киев срежиссировал провокацию о якобы "ударе" по больнице в Мариуполе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТерритория больницы в Мариуполе, по которой якобы был совершен "авиаудар"
Территория больницы в Мариуполе, по которой якобы был совершен авиаудар - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Киевский режим полностью срежиссировал провокацию вокруг больницы № 3 в Мариуполе, чтобы обвинить Россию в авиаударе, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Минобороны России вчера объявило "режим тишины" для безопасной эвакуации мирных жителей города. Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла", — подчеркнул он.
Так, анализ показал, что рядом со зданием произвели постановочные взрывы.

"Фотоснимки территории больницы содержат свидетельства двух отдельных постановочных взрывов рядом с больницей. Заглубленного подземного и еще одного — небольшой мощности, направленного в корпус больницы. Характер внешних и внутренних повреждений здания может ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США, для которой и делалась эта постановка. Но не экспертов. Фугасный авиационный боеприпас, даже меньшей мощности, просто ничего бы не оставил от внешних стен здания", — пояснил Конашенков.

Он напомнил, что лечебные учреждения Мариуполя прекратили работу еще в конце февраля. В частности, националисты разогнали пациентов и персонал больницы № 3, которая тактически выгодно расположена недалеко от городского центра, и устроили там опорный пункт нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело). Об этом массово сообщают жители города, перебравшиеся в Киев и ДНР.
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Генерал подчеркнул, что эта "полностью режиссированная провокация" направлена на поддержание "антироссийского ажиотажа у западной аудитории".
Сегодня о манипуляциях вокруг ситуации с роддомом в Мариуполе высказался и глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, здание медучреждения давно стало базой ультрарадикального батальона, пациентов и персонала в нем не было.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и подразделениям ВСУ и националистов.
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