https://ria.ru/20220310/mariupol-1777453586.html
Лавров обвинил западные СМИ в манипуляциях ситуацией с роддомом в Мариуполе
Лавров обвинил западные СМИ в манипуляциях ситуацией с роддомом в Мариуполе - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров обвинил западные СМИ в манипуляциях ситуацией с роддомом в Мариуполе
Роддом в Мариуполе давно стал базой для экстремистов, там нет пациентов и персонала, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:16
2022-03-10T13:16
2022-03-10T13:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
донецкая народная республика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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АНТАЛИЯ, 10 мар - РИА Новости. Роддом в Мариуполе давно стал базой для экстремистов, там нет пациентов и персонала, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Родильный дом - не в первый раз мы слышим гипотетические крики по поводу так называемых "зверств", которые "чинят российские вооруженные силы". Седьмого или шестого марта, сейчас точно не помню, но на заседании Совета безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном "Азов" и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь обслуживающий персонал, это была база ультра-радикального батальона", - сказал Лавров журналистам после переговоров с со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой."Эти данные были предъявлены три дня назад. Поэтому делайте выводы сами, каким образом манипулируются общественные мнения во всем мире. И я видел все эти репортажи... очень эмоционально, но к сожалению, вторая сторона любой ситуации, сторона, которая позволяет составить объективное преставление, никогда особым вниманием не пользуется", - добавил министр.
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
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Лавров: "Родильный дом давно захвачен батальоном "Азов""
Пресс-конференция Сергея Лаврова после трехсторонних переговоров в Турции
2022-03-10T13:16
true
PT0M57S
РИА Новости
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в мире, мариуполь, украина, донецкая народная республика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
13:16 10.03.2022 (обновлено: 13:57 10.03.2022)
Лавров обвинил западные СМИ в манипуляциях ситуацией с роддомом в Мариуполе
Глава МИД Лавров: здание роддома в Мариуполе давно стало базой для экстремистов