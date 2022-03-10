Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/problemy-1777527552.html
Путин: Россия вместе с не признающими санкции партнерами решит все проблемы
Путин: Россия вместе с не признающими санкции партнерами решит все проблемы - РИА Новости, 10.03.2022
Путин: Россия вместе с не признающими санкции партнерами решит все проблемы
Россия совместно с не признающими санкции Запада партнерами найдет решения по всем проблемам, которые пытаются создать, уверен президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:46
2022-03-10T17:46
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
владимир путин
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765356916_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_c42a782fa8ff0a71a1038b1ab704d8df.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия совместно с не признающими санкции Запада партнерами найдет решения по всем проблемам, которые пытаются создать, уверен президент РФ Владимир Путин."Но мы вместе с нашими партнерами - с теми, кто не признает этих незаконных действий - безусловно, найдем решения по всем проблемам, которые пытаются нам создать", - сказал он на совещании с членами правительства.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765356916_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_9ef7c10d1a5581aedefc2fbd401793e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, санкции
17:46 10.03.2022
 
Путин: Россия вместе с не признающими санкции партнерами решит все проблемы

Путин: Россия вместе с не признающими санкции партнерами найдет решение всех проблем

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия совместно с не признающими санкции Запада партнерами найдет решения по всем проблемам, которые пытаются создать, уверен президент РФ Владимир Путин.
"Но мы вместе с нашими партнерами - с теми, кто не признает этих незаконных действий - безусловно, найдем решения по всем проблемам, которые пытаются нам создать", - сказал он на совещании с членами правительства.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
Автомобилисты принимают участие в масштабном автопробеге в поддержку Вооруженных сил России, Симферополь - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 08:00
Кто не против нас, тот с нами: Россия огласила список недружественных стран
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияВладимир ПутинСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала