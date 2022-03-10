https://ria.ru/20220310/problemy-1777527552.html
Путин: Россия вместе с не признающими санкции партнерами решит все проблемы
Путин: Россия вместе с не признающими санкции партнерами решит все проблемы - РИА Новости, 10.03.2022
Путин: Россия вместе с не признающими санкции партнерами решит все проблемы
Россия совместно с не признающими санкции Запада партнерами найдет решения по всем проблемам, которые пытаются создать, уверен президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:46
2022-03-10T17:46
2022-03-10T17:46
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
владимир путин
санкции
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия совместно с не признающими санкции Запада партнерами найдет решения по всем проблемам, которые пытаются создать, уверен президент РФ Владимир Путин."Но мы вместе с нашими партнерами - с теми, кто не признает этих незаконных действий - безусловно, найдем решения по всем проблемам, которые пытаются нам создать", - сказал он на совещании с членами правительства.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, санкции
Путин: Россия вместе с не признающими санкции партнерами решит все проблемы
Путин: Россия вместе с не признающими санкции партнерами найдет решение всех проблем