https://ria.ru/20220310/problemy-1777527552.html

Путин: Россия вместе с не признающими санкции партнерами решит все проблемы

Путин: Россия вместе с не признающими санкции партнерами решит все проблемы - РИА Новости, 10.03.2022

Путин: Россия вместе с не признающими санкции партнерами решит все проблемы

Россия совместно с не признающими санкции Запада партнерами найдет решения по всем проблемам, которые пытаются создать, уверен президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:46

2022-03-10T17:46

2022-03-10T17:46

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

владимир путин

санкции

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия совместно с не признающими санкции Запада партнерами найдет решения по всем проблемам, которые пытаются создать, уверен президент РФ Владимир Путин."Но мы вместе с нашими партнерами - с теми, кто не признает этих незаконных действий - безусловно, найдем решения по всем проблемам, которые пытаются нам создать", - сказал он на совещании с членами правительства.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, санкции