https://ria.ru/20220310/pozhary-1777502608.html

Госдума одобрила проект об увеличении штрафов за учинение пожаров

Госдума одобрила проект об увеличении штрафов за учинение пожаров - РИА Новости, 10.03.2022

Госдума одобрила проект об увеличении штрафов за учинение пожаров

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о десятикратном увеличении штрафов для граждан и двукратном - для должностных и... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:27

2022-03-10T16:27

2022-03-10T16:27

пожары

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о десятикратном увеличении штрафов для граждан и двукратном - для должностных и юридических лиц за учинение пожаров и сжигание травы рядом с лесами.Законопроект был внесен в палату заксобранием Кемеровской области. Изменения предлагаются в статьи 3.5, 8.32, 20.4 Кодекса об административных правонарушениях. Инициативой предлагается усилить административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32 КоАП) и за нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП)."Подготовлен проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 3.5, 8.32, 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", которым предлагается увеличить размеры административных штрафов для граждан в десять раз, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц - в два раза", - говорится в пояснительной записке к документу.Так, санкции за нарушение правил пожарной безопасности в лесах по статье 8.32 КоАП для граждан составят от 15 до 30 тысяч рублей (было от 1,5 до 3 тысяч), для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч (было от 10 до 20 тысяч), для юрлиц - от 100 до 400 тысяч (было от 50 до 200 тысяч).Кроме того, за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной полосой, штраф составит для граждан от 30 до 40 тысяч рублей (было от 3 до 4 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 15 до 20 тысяч), для юрлиц - от 300 до 500 тысяч (было от 150 до 250 тысяч).В случае, если подобные нарушения совершены в лесопарковом зеленом поясе, штраф для граждан составит от 40 до 50 тысяч (было от 4 до 5 тысяч), для должностных лиц - от 40 до 80 тысяч (было от 20 до 40 тысяч), для юрлиц - от 500 тысяч до 1 миллиона (было от 250 до 500 тысяч).В том числе законодатели по аналогичному принципу предлагают усилить ответственность за подобней нарушение, которые были совершены в условиях действия особого противопожарного режима и ЧС: граждан будут наказывать штрафом от 40 до 50 тысяч рублей (было от 4 до 5 тысяч), должностных лиц от 40 до 80 тысяч (было от 20 до 40 тысяч), юрлиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей (было от 300 до 500 тысяч).Также будет увеличен размер штрафа за нарушение правил пожарной безопасности без причинения тяжкого вреда здоровью человека: санкция для граждан составит 50 тысяч (было 5 тысяч), для должностных лиц - 100 тысяч (было 50 тысяч), для юрлиц - от 1 до 2 миллионов (было от 500 тысяч до 1 миллиона).По статье 20.4 КоАП за нарушения требований пожарной безопасности для граждан штраф составит от 20 до 30 тысяч рублей (было от 2 до 3 тысяч), для должностных лиц - от 12 до 30 тысяч (было от 6 до 15 тысяч), для ИП - от 40 до 60 тысяч (было от 20 до 30 тысяч), для юрлиц - от 300 до 400 тысяч (было от 150 до 200 тысяч).За те же действия, но совершенные в условиях действия особого противопожарного режима, предусматриваются более жесткие санкции: так, для граждан штраф составит от 20 до 40 тысяч (было от 2 до 4 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 60 тысяч (было от 15 до 30), для ИП - от 60 до 80 тысяч (было от 30 до 40), для юрлиц - от 400 до 800 тысяч (было от 200 до 400).В правительстве РФ инициативу поддержали.

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https://ria.ru/20211207/pozhary-1762498700.html

https://ria.ru/20210929/borba-1752244396.html

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кемеровская область

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Владимир Лаврентьев

пожары, общество, россия, кемеровская область, госдума рф, правительство рф