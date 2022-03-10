Россиянам рассказали, когда придет потепление
Вильфанд: существенное потепление ожидается в центре европейской России в воскресенье
Прохожие на Никольской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Синоптики прогнозируют повышение дневных температур в центре европейской части России до положительных отметок в субботу, в воскресенье потеплеет уже до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В субботу в центре европейской России дневные температуры будут уже положительными. Это связано с прекращением влияния воздушных масс с северо-востока и тем, что днем солнечная энергия будет способствовать повышению температуры. В воскресенье будет плюс 3 — плюс 5 градусов. В дальнейшем днем также будет плюс 2 — плюс 7 градусов. Существенно потеплеет", — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что регион будет находиться под влиянием мягких, теплых воздушных масс. Температура в воскресенье и понедельник будет на 2-3 градуса выше нормы.