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Россиянам рассказали, когда придет потепление
Россиянам рассказали, когда придет потепление - РИА Новости, 10.03.2022
Россиянам рассказали, когда придет потепление
Синоптики прогнозируют повышение дневных температур в центре европейской части России до положительных отметок в субботу, в воскресенье потеплеет уже до плюс 7... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T04:12
2022-03-10T04:12
общество
погода
москва
россия
потепление
роман вильфанд
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Синоптики прогнозируют повышение дневных температур в центре европейской части России до положительных отметок в субботу, в воскресенье потеплеет уже до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что регион будет находиться под влиянием мягких, теплых воздушных масс. Температура в воскресенье и понедельник будет на 2-3 градуса выше нормы.
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общество, погода, москва, россия, потепление, роман вильфанд
04:12 10.03.2022
 
Россиянам рассказали, когда придет потепление

Вильфанд: существенное потепление ожидается в центре европейской России в воскресенье

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие на Никольской улице в Москве
Прохожие на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Синоптики прогнозируют повышение дневных температур в центре европейской части России до положительных отметок в субботу, в воскресенье потеплеет уже до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В субботу в центре европейской России дневные температуры будут уже положительными. Это связано с прекращением влияния воздушных масс с северо-востока и тем, что днем солнечная энергия будет способствовать повышению температуры. В воскресенье будет плюс 3 — плюс 5 градусов. В дальнейшем днем также будет плюс 2 — плюс 7 градусов. Существенно потеплеет", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что регион будет находиться под влиянием мягких, теплых воздушных масс. Температура в воскресенье и понедельник будет на 2-3 градуса выше нормы.
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ОбществоПогодаМоскваРоссияПотеплениеРоман Вильфанд
 
 
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