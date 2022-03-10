https://ria.ru/20220310/poteplenie-1777391656.html

Россиянам рассказали, когда придет потепление

Россиянам рассказали, когда придет потепление - РИА Новости, 10.03.2022

Россиянам рассказали, когда придет потепление

Синоптики прогнозируют повышение дневных температур в центре европейской части России до положительных отметок в субботу, в воскресенье потеплеет уже до плюс 7... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T04:12

2022-03-10T04:12

2022-03-10T04:12

общество

погода

москва

россия

потепление

роман вильфанд

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Синоптики прогнозируют повышение дневных температур в центре европейской части России до положительных отметок в субботу, в воскресенье потеплеет уже до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что регион будет находиться под влиянием мягких, теплых воздушных масс. Температура в воскресенье и понедельник будет на 2-3 градуса выше нормы.

https://ria.ru/20220309/pogoda-1777338135.html

москва

россия

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, погода, москва, россия, потепление, роман вильфанд