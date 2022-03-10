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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/posolstvo-1777565900.html
Twitter заблокировал аккаунт посольства России из-за поста о Мариуполе
Twitter заблокировал аккаунт посольства России из-за поста о Мариуполе - РИА Новости, 10.03.2022
Twitter заблокировал аккаунт посольства России из-за поста о Мариуполе
Twitter временно заблокировал страницу посольства РФ в Лондоне за размещение заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о недостоверной информации вокруг... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T22:44
2022-03-10T22:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
мариуполь
twitter
украина
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ЛОНДОН, 10 мар - РИА Новости. Twitter временно заблокировал страницу посольства РФ в Лондоне за размещение заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о недостоверной информации вокруг предполагаемого обстрела роддома №1 в Мариуполе.В сети появились кадры разрушенного здания, которое якобы является роддомом в Мариуполе. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил "нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения". На комментарий генсека отреагировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, в своем Twitter он написал, что "так рождаются фейк-ньюс", и подчеркнул, что российская сторона предупреждал, "что эта больница превращена радикалами в военный объект".Посольство России в Лондоне разместило на своей странице в Twitter заявление Лаврова о том, что "медучреждение давно не работало и использовалось вооруженными силами Украины и радикалами, в частности батальоном "Азов".В российском посольстве РИА Новости подтвердили, что страницу дипмиссии временно заблокировали из-за нарушения правил соцсети, "запрещающих целенаправленную травлю или подстрекательство других к участию в ней". Нарушающим правила сообщества также признали комментарий посольства, в котором говорится, что на фотографиях с места происшествия запечатлена известный блогер Марианна Подгурская.Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН заявил, что "жители Мариуполя, которые удерживаются в качестве живого щита боевиками "Азова", разобрали те фотографии, которые были сделаны, в сети и опознали модель, которая фигурировала на этих съемках". По его словам, ее зовут Марианна Подгурская, и она играет сразу трех женщин и по-разному загримирована в этой связи. Полянский также заявил, что она встречается и на других снимках одного и того же фотографа – Евгения Малолетки, который сотрудничает с Associated Press, New York Times и другими издания.На заседании СБ ООН 7 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что жители Мариуполя сообщают, что, "выгнав весь персонал роддома №1 Мариуполя, вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию". Кроме того, как указал российский постпред, радикалы полностью уничтожили один из городских детских садов.
https://ria.ru/20220310/mariupol-1777491005.html
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в мире, россия, мариуполь, twitter, украина
22:44 10.03.2022
 
Twitter заблокировал аккаунт посольства России из-за поста о Мариуполе

Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Лондоне из-за поста о роддоме в Мариуполе

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание российского посольства в Лондоне
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 10 мар - РИА Новости. Twitter временно заблокировал страницу посольства РФ в Лондоне за размещение заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о недостоверной информации вокруг предполагаемого обстрела роддома №1 в Мариуполе.
В сети появились кадры разрушенного здания, которое якобы является роддомом в Мариуполе. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил "нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения". На комментарий генсека отреагировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, в своем Twitter он написал, что "так рождаются фейк-ньюс", и подчеркнул, что российская сторона предупреждал, "что эта больница превращена радикалами в военный объект".
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На фейковых кадрах из разрушенного роддома в Мариуполе заметили блогершу
Посольство России в Лондоне разместило на своей странице в Twitter заявление Лаврова о том, что "медучреждение давно не работало и использовалось вооруженными силами Украины и радикалами, в частности батальоном "Азов".
В российском посольстве РИА Новости подтвердили, что страницу дипмиссии временно заблокировали из-за нарушения правил соцсети, "запрещающих целенаправленную травлю или подстрекательство других к участию в ней". Нарушающим правила сообщества также признали комментарий посольства, в котором говорится, что на фотографиях с места происшествия запечатлена известный блогер Марианна Подгурская.
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Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН заявил, что "жители Мариуполя, которые удерживаются в качестве живого щита боевиками "Азова", разобрали те фотографии, которые были сделаны, в сети и опознали модель, которая фигурировала на этих съемках". По его словам, ее зовут Марианна Подгурская, и она играет сразу трех женщин и по-разному загримирована в этой связи. Полянский также заявил, что она встречается и на других снимках одного и того же фотографа – Евгения Малолетки, который сотрудничает с Associated Press, New York Times и другими издания.
На заседании СБ ООН 7 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что жители Мариуполя сообщают, что, "выгнав весь персонал роддома №1 Мариуполя, вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию". Кроме того, как указал российский постпред, радикалы полностью уничтожили один из городских детских садов.
 
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