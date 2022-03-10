https://ria.ru/20220310/posolstvo-1777565900.html

Twitter заблокировал аккаунт посольства России из-за поста о Мариуполе

Twitter заблокировал аккаунт посольства России из-за поста о Мариуполе - РИА Новости, 10.03.2022

Twitter заблокировал аккаунт посольства России из-за поста о Мариуполе

Twitter временно заблокировал страницу посольства РФ в Лондоне за размещение заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о недостоверной информации вокруг... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T22:44

2022-03-10T22:44

2022-03-10T22:44

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ЛОНДОН, 10 мар - РИА Новости. Twitter временно заблокировал страницу посольства РФ в Лондоне за размещение заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о недостоверной информации вокруг предполагаемого обстрела роддома №1 в Мариуполе.В сети появились кадры разрушенного здания, которое якобы является роддомом в Мариуполе. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил "нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения". На комментарий генсека отреагировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, в своем Twitter он написал, что "так рождаются фейк-ньюс", и подчеркнул, что российская сторона предупреждал, "что эта больница превращена радикалами в военный объект".Посольство России в Лондоне разместило на своей странице в Twitter заявление Лаврова о том, что "медучреждение давно не работало и использовалось вооруженными силами Украины и радикалами, в частности батальоном "Азов".В российском посольстве РИА Новости подтвердили, что страницу дипмиссии временно заблокировали из-за нарушения правил соцсети, "запрещающих целенаправленную травлю или подстрекательство других к участию в ней". Нарушающим правила сообщества также признали комментарий посольства, в котором говорится, что на фотографиях с места происшествия запечатлена известный блогер Марианна Подгурская.Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН заявил, что "жители Мариуполя, которые удерживаются в качестве живого щита боевиками "Азова", разобрали те фотографии, которые были сделаны, в сети и опознали модель, которая фигурировала на этих съемках". По его словам, ее зовут Марианна Подгурская, и она играет сразу трех женщин и по-разному загримирована в этой связи. Полянский также заявил, что она встречается и на других снимках одного и того же фотографа – Евгения Малолетки, который сотрудничает с Associated Press, New York Times и другими издания.На заседании СБ ООН 7 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что жители Мариуполя сообщают, что, "выгнав весь персонал роддома №1 Мариуполя, вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию". Кроме того, как указал российский постпред, радикалы полностью уничтожили один из городских детских садов.

https://ria.ru/20220310/mariupol-1777491005.html

https://ria.ru/20220305/starlink-1776659007.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, мариуполь, twitter, украина