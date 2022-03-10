https://ria.ru/20220310/pivo-1777390455.html

Главный нарколог Москвы развенчал миф о пользе пива для почек

Главный нарколог Москвы развенчал миф о пользе пива для почек - РИА Новости, 10.03.2022

Главный нарколог Москвы развенчал миф о пользе пива для почек

Даже разовое употребление алкоголя наносит вред почкам, а пиво обезвоживает организм вдвое больше, чем любой другой алкоголь, нанося двойной вред почкам,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T03:38

2022-03-10T03:38

2022-03-10T03:38

общество

пиво

почки

здоровье

евгений брюн

москва

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Даже разовое употребление алкоголя наносит вред почкам, а пиво обезвоживает организм вдвое больше, чем любой другой алкоголь, нанося двойной вред почкам, сообщил РИА Новости главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн во Всемирный день почки.При этом врач отметил, что безопасной дозы алкоголя для организма не существует, алкоголь является токсическим веществом, действующим без исключения на весь организм, в том числе и на почки. По его словам, почки являются отдельным органом выделительной системы организма, выполняют функцию выделения из крови токсического вещества. Например, при употреблении алкоголя усиливается диурез, почки начинают усиленно работать, как и все выделительные органы."Разницы в виде алкоголя нет, есть разница в количестве алкоголя. Чем его больше, тем больше поражающее действие на почки. Соответственно, если алкоголь 40-градусный, то его нужно меньше, чтобы повредить почки, крепкий алкоголь более токсичный. А спиртное меньшего градуса — требуется большего количества. Концентрация спирта при употреблении нарастает по мере алкоголизации и почки еще больше "напрягаются", — уточнил Брюн.При этом собеседник агентства подчеркнул, что нет никакой профилактики перед употреблением алкоголя, как и нет никаких средств, которые могли бы после алкоголизации восстановить или защитить почки, компенсировать те потери, которые наносит алкоголь почкам."В любом случае последствия будут с одного раза, просто они не будут критическими. Любое воздействие алкоголя на почку, даже разовое, оно несет изменение в самой почке. Сроки возникновения проблем индивидуальны, все зависит от жизненного ресурса органа. Если почки слабые или есть какая-то сопутствующая патология, воспалительные процессы, естественно, почка более быстро придет в негодность. Злоупотребляющие алкоголем люди, находящиеся на гемодиализе, имеют больше шансов на летальный исход, чем те, кто не пьет. Вообще люди, которые злоупотребляют алкоголем и имеют свою патологию почки, рискуют лишиться функций почек и стать пациентами отделений искусственной почки. А искусственная почка — это пожизненные процедуры, два или три раза в неделю, по три-четыре часа фильтрации крови через внешний фильтр, который замещает функцию почек. Поэтому, алкоголь и почки понятия несовместимые", — заключил нарколог.

https://ria.ru/20220129/alkogol-1770096909.html

https://ria.ru/20211210/alkogol-1763054740.html

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, пиво, почки, здоровье, евгений брюн, москва