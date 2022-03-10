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Россия настроена найти решение на переговорах с Украиной, заявил Лавров
Россия настроена найти решение на переговорах с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022
Россия настроена найти решение на переговорах с Украиной, заявил Лавров
Россия серьезно настроена найти решение в переговорах с Украиной, они не должны созываться просто для "говорильни", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:37
2022-03-10T14:58
в мире
россия
анталья (провинция)
украина
сергей лавров
дмитрий кулеба
мид турции
мевлют чавушоглу
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Россия серьезно настроена найти решение в переговорах с Украиной, они не должны созываться просто для "говорильни", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.По словам министра, Москва признательна всем, кто предлагает содействие в урегулировании кризиса на Украине, и при наличии добавленной стоимости готова на разные форматы переговоров. "Которые не должны созываться для просто говорильни", - сказал Лавров."Россия признательна всем, кто из добрых побуждений предлагает услуги в содействии в урегулировании нынешнего тяжелого кризиса внутриукраинского, тем, кто готов содействовать нахождению развязки с учетом озабоченности всех сторон и на основе баланса интересов", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, как он оценивает предложение Казахстана также содействовать переговорам."Главное, чтобы эти предложения... чтобы они не использовались украинской стороной, которая привыкла подменять реальные действия по выполнения своих обязательств внешними эффектами. Но при наличии добавленной стоимости мы готовы к разным форматам", - отметил министр.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоялись в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине.Россия хочет закончить "войну" на Украине в том числе в интересах Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы никогда не хотели войны, и до сих пор войны не хотим. Мы хотим эту "войну" закончить, в том числе, исходя из интересов двух республик, отказавшихся в 2014 году принять антиконституционный кровавый государственный переворот, отказавшихся принять режим, который гордо, с усмешкой на устах наблюдал, как его представители сжигают людей заживо в Одессе, который посылал боевые самолеты бомбить центр города Луганск, и который все эти восемь лет бомбардировал, атаковал и обстреливал жилые кварталы, деревни, школы, детские сады, и свидетельств этого множество", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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в мире, россия, анталья (провинция), украина, сергей лавров, дмитрий кулеба, мид турции, мевлют чавушоглу, турция
14:37 10.03.2022 (обновлено: 14:58 10.03.2022)
 
Россия настроена найти решение на переговорах с Украиной, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия серьезно настроена найти решение на переговорах с Украиной

© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem OzdelПереговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem Ozdel
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Россия серьезно настроена найти решение в переговорах с Украиной, они не должны созываться просто для "говорильни", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
По словам министра, Москва признательна всем, кто предлагает содействие в урегулировании кризиса на Украине, и при наличии добавленной стоимости готова на разные форматы переговоров. "Которые не должны созываться для просто говорильни", - сказал Лавров.
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"Россия признательна всем, кто из добрых побуждений предлагает услуги в содействии в урегулировании нынешнего тяжелого кризиса внутриукраинского, тем, кто готов содействовать нахождению развязки с учетом озабоченности всех сторон и на основе баланса интересов", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, как он оценивает предложение Казахстана также содействовать переговорам.
"Главное, чтобы эти предложения... чтобы они не использовались украинской стороной, которая привыкла подменять реальные действия по выполнения своих обязательств внешними эффектами. Но при наличии добавленной стоимости мы готовы к разным форматам", - отметил министр.
Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоялись в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине.
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Россия хочет закончить "войну" на Украине в том числе в интересах Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы никогда не хотели войны, и до сих пор войны не хотим. Мы хотим эту "войну" закончить, в том числе, исходя из интересов двух республик, отказавшихся в 2014 году принять антиконституционный кровавый государственный переворот, отказавшихся принять режим, который гордо, с усмешкой на устах наблюдал, как его представители сжигают людей заживо в Одессе, который посылал боевые самолеты бомбить центр города Луганск, и который все эти восемь лет бомбардировал, атаковал и обстреливал жилые кварталы, деревни, школы, детские сады, и свидетельств этого множество", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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