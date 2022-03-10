https://ria.ru/20220310/patriot-1777573199.html

США не обсуждали с Украиной размещение ЗРК Patriot, заявил Пентагон

США не обсуждали с Украиной размещение ЗРК Patriot, заявил Пентагон - РИА Новости, 10.03.2022

США не обсуждали с Украиной размещение ЗРК Patriot, заявил Пентагон

США не обсуждают возможность размещения на Украине комплексов Patriot, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T23:55

2022-03-10T23:55

2022-03-10T23:55

украина

министерство обороны сша

сша

в мире

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США не обсуждают возможность размещения на Украине комплексов Patriot, заявили в Пентагоне."Обсуждения о размещении комплексов Patriot на Украине не ведется", - сказал на брифинге высокопоставленный представитель минобороны США.По его словам, размещение систем потребовало бы присутствия в стране американских военных для их эксплуатации. "А мы ясно дали понять, что американские силы воевать на Украине не будут", - сказал он.

https://ria.ru/20220310/pomosch-1777391517.html

украина

сша

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, министерство обороны сша, сша, в мире, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )