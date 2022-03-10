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США не обсуждали с Украиной размещение ЗРК Patriot, заявил Пентагон
США не обсуждали с Украиной размещение ЗРК Patriot, заявил Пентагон - РИА Новости, 10.03.2022
США не обсуждали с Украиной размещение ЗРК Patriot, заявил Пентагон
США не обсуждают возможность размещения на Украине комплексов Patriot, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T23:55
2022-03-10T23:55
украина
министерство обороны сша
сша
в мире
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США не обсуждают возможность размещения на Украине комплексов Patriot, заявили в Пентагоне."Обсуждения о размещении комплексов Patriot на Украине не ведется", - сказал на брифинге высокопоставленный представитель минобороны США.По его словам, размещение систем потребовало бы присутствия в стране американских военных для их эксплуатации. "А мы ясно дали понять, что американские силы воевать на Украине не будут", - сказал он.
https://ria.ru/20220310/pomosch-1777391517.html
украина
сша
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украина, министерство обороны сша, сша, в мире, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
23:55 10.03.2022
 
США не обсуждали с Украиной размещение ЗРК Patriot, заявил Пентагон

В Пентагоне заявили, что США не обсуждали с Украиной размещение ЗРК Patriot

© Фото : U.S. Army Испытательные стрельбы из ЗРК "Пэтриот"
Испытательные стрельбы из ЗРК Пэтриот - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Фото : U.S. Army
Испытательные стрельбы из ЗРК "Пэтриот"
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. США не обсуждают возможность размещения на Украине комплексов Patriot, заявили в Пентагоне.
"Обсуждения о размещении комплексов Patriot на Украине не ведется", - сказал на брифинге высокопоставленный представитель минобороны США.
По его словам, размещение систем потребовало бы присутствия в стране американских военных для их эксплуатации. "А мы ясно дали понять, что американские силы воевать на Украине не будут", - сказал он.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 04:09
Министры обороны США и Украины обсудили продолжение военной помощи
 
УкраинаМинистерство обороны СШАСШАВ миреПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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