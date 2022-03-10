https://ria.ru/20220310/ogon-1777564440.html

ВСУ ведут артогонь из жилых кварталов Мариуполя, заявил очевидец

ВСУ ведут артогонь из жилых кварталов Мариуполя, заявил очевидец - РИА Новости, 10.03.2022

ВСУ ведут артогонь из жилых кварталов Мариуполя, заявил очевидец

Украинские военные ведут артиллерийский огонь из жилых кварталов Мариуполя, рассказал РИА Новости в четверг местный житель. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T22:20

2022-03-10T22:20

2022-03-10T22:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР ), 10 мар - РИА Новости. Украинские военные ведут артиллерийский огонь из жилых кварталов Мариуполя, рассказал РИА Новости в четверг местный житель."Слышал, стоят по кругу и в центре города. Стреляют. Гаубицы или нет, я не знаю как правильно называются. Стреляют из парков, между домами располагаются . В жилом секторе", - сказал он, отвечая на вопрос, ведется ли артиллерийский огонь из жилых районов города.В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь, крупнейший город на азовском побережье, блокирован, ведется освобождение его кварталов, силы ДНР действуют "аккуратно и точечно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

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