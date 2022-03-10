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Биография Каталин Новак
Биография Каталин Новак - РИА Новости, 10.03.2022
Биография Каталин Новак
Венгерский политик Каталин Новак (Katalin Novak) родилась 6 сентября 1977 года в городе Сегед (Венгрия). РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:08
2022-03-10T14:08
справки
каталин новак
венгрия
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Венгерский политик Каталин Новак (Katalin Novak) родилась 6 сентября 1977 года в городе Сегед (Венгрия).В 2001 году получила степень бакалавра экономики в Будапештском университете экономики и государственного управления. В 2004 году окончила юридический факультет Сегедского университета. Изучала право в Университете Западный Париж – Нантер-ля-Дефанс. Прошла обучение также в Парижском институте политических исследований.В 2001-2003 годах работала в различных департаментах министерства иностранных дел Венгрии.С 2003 года в течение семи лет не работала, занималась детьми.В 2010-2012 годах была советником в министерстве иностранных дел.В 2012-2014 годах – начальник аппарата министра социальных ресурсов.В 2013-2014 годах – министерский уполномоченный по делам франкоязычных стран в министерстве иностранных дел.В 2014-2020 годах была государственным секретарем по делам семьи и молодежи в министерстве социальных ресурсов.В 2016-2017 годах – государственный секретарь по международным делам в министерстве социальных ресурсов.В 2017-2021 годах была вице-президентом партии Фидес.В 2018 году была избрана депутатом Национального собрания Венгрии от партии Фидес. В 2020-2021 годах была министром без портфеля по делам семьи.По ее инициативе были приняты нескольких программ по поддержке семьи: пособие по беременности, пособие на ремонт дома, освобождение от подоходного налога для матерей с четырьмя детьми и др.Была редактором журналов The Family-Friendly Turn (2010-2018), Family-Friendly Decade (2010-2020).Является основателем и президентом клуба "Женщины за Венгрию" и движения "Женщины за венгерскую нацию".Вице-президент Демократического союза женщин.10 марта 2022 года Парламент Венгрии избрал новым президентом страны министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак, она стала первой женщиной на этой должности.Свободно владеет английским, французским и немецким языками, также знает испанский язык.Каталин Новак замужем, ее муж Иштван Вереш – экономист. У них трое детей.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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справки, каталин новак, венгрия
14:08 10.03.2022
 

Биография Каталин Новак

© AFP 2022 / Attila KisbenedekПрезидент Венгрии Каталин Новак
Президент Венгрии Каталин Новак - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / Attila Kisbenedek
Президент Венгрии Каталин Новак
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Венгерский политик Каталин Новак (Katalin Novak) родилась 6 сентября 1977 года в городе Сегед (Венгрия).
В 2001 году получила степень бакалавра экономики в Будапештском университете экономики и государственного управления. В 2004 году окончила юридический факультет Сегедского университета. Изучала право в Университете Западный Париж – Нантер-ля-Дефанс. Прошла обучение также в Парижском институте политических исследований.
В 2001-2003 годах работала в различных департаментах министерства иностранных дел Венгрии.
С 2003 года в течение семи лет не работала, занималась детьми.
В 2010-2012 годах была советником в министерстве иностранных дел.
В 2012-2014 годах – начальник аппарата министра социальных ресурсов.
В 2013-2014 годах – министерский уполномоченный по делам франкоязычных стран в министерстве иностранных дел.
В 2014-2020 годах была государственным секретарем по делам семьи и молодежи в министерстве социальных ресурсов.
В 2016-2017 годах – государственный секретарь по международным делам в министерстве социальных ресурсов.
В 2017-2021 годах была вице-президентом партии Фидес.
В 2018 году была избрана депутатом Национального собрания Венгрии от партии Фидес.
В 2020-2021 годах была министром без портфеля по делам семьи.
По ее инициативе были приняты нескольких программ по поддержке семьи: пособие по беременности, пособие на ремонт дома, освобождение от подоходного налога для матерей с четырьмя детьми и др.
Была редактором журналов The Family-Friendly Turn (2010-2018), Family-Friendly Decade (2010-2020).
Является основателем и президентом клуба "Женщины за Венгрию" и движения "Женщины за венгерскую нацию".
Вице-президент Демократического союза женщин.
10 марта 2022 года Парламент Венгрии избрал новым президентом страны министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак, она стала первой женщиной на этой должности.
Свободно владеет английским, французским и немецким языками, также знает испанский язык.
Каталин Новак замужем, ее муж Иштван Вереш – экономист. У них трое детей.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
СправкиКаталин НовакВенгрия
 
 
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