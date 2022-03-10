https://ria.ru/20220310/vengriya-1777465656.html

Президентом Венгрии впервые стала женщина

Президентом Венгрии впервые стала женщина - РИА Новости, 10.03.2022

Президентом Венгрии впервые стала женщина

Парламент Венгрии избрал новым президентом страны министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак, она стала первой женщиной на этом... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:58

2022-03-10T13:58

2022-03-10T16:26

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Парламент Венгрии избрал новым президентом страны министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак, она стала первой женщиной на этом посту.Национальное собрание Венгрии на заседании в четверг выбрало новым президентом страны вице-председателя правящей партии под руководством премьер-министра Виктора Орбана Фидес, министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак. За нее проголосовали 137 из 199 депутатов. Трансляция велась на венгерском канале М1.Соперником 44-летней Новак на выборах был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции экономист Петер Рона.В Венгрии глава государства избирается Национальным собранием сроком на пять лет. С 2012 года эту должность дважды занимал Янош Адер.Каталин Новак родилась в 1977 году в городе Сегед. Изучала экономику и право в университетах Сегеда, Будапешта и Парижа. Политическую карьеру начала в качестве официального представителя МИД. С 2012 года работала в министерстве трудовых ресурсов Венгрии, где была назначена государственным секретарем по делам семьи и молодежи. Осенью 2017 года была избрана вице-председателем правящей партии Фидес по иностранным делам, а в 2018 году по результатам парламентских выборов стала депутатом Национального собрания Венгрии. В 2020 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Новак должность министра без портфеля по делам семьи и молодежи.В качестве министра Новак разрабатывала такие программы, как пособие по уходу за ребенком, освобождение от уплаты подоходного налога матерей с четырьмя детьми, запуск развития детских садов. Новак является одним из основателей и президентом клуба "Женщины за Венгрию" и послом Венгерской реформатской благотворительной службы.Новак замужем за сотрудником Венгерского национального банка, у нее трое детей.

https://ria.ru/20220308/nauka-1777116444.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/diaz-1777422261.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, венгрия, в мире, виктор орбан, янош адер