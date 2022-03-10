https://ria.ru/20220310/nissan-1777508393.html
Nissan приостановит производство автомобилей в России
Nissan приостановит производство автомобилей в России - РИА Новости, 10.03.2022
Nissan приостановит производство автомобилей в России
Японский автоконцерн Nissan с 14 марта на три недели приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:44
2022-03-10T16:44
2022-03-10T16:44
экономика
авто
россия
санкт-петербург
ассоциация европейского бизнеса
nissan motor
nissan (автомобиль)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Японский автоконцерн Nissan с 14 марта на три недели приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."В связи с перебоями поставок комплектующих завод Nissan в Санкт-Петербурге приостанавливает производство с 14 марта на 3 недели. При этом отгрузки новых автомобилей в дилерские центр Nissan продолжаются", - рассказали в автоконцерне.Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает с 2009 года, его производственная мощность - 100 тысяч машин в год. На предприятии производятся три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Qashqai. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году упали на 9%, до 51,3 тысячи автомобилей.
https://ria.ru/20220310/avtovaz-1777466832.html
россия
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, санкт-петербург, ассоциация европейского бизнеса, nissan motor, nissan (автомобиль)
Nissan приостановит производство автомобилей в России
Nissan с 14 марта приостановит выпуск автомобилей в России из-за проблем с комплектующими