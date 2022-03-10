https://ria.ru/20220310/nissan-1777508393.html

Nissan приостановит производство автомобилей в России

Nissan приостановит производство автомобилей в России - РИА Новости, 10.03.2022

Nissan приостановит производство автомобилей в России

Японский автоконцерн Nissan с 14 марта на три недели приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:44

2022-03-10T16:44

2022-03-10T16:44

экономика

авто

россия

санкт-петербург

ассоциация европейского бизнеса

nissan motor

nissan (автомобиль)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Японский автоконцерн Nissan с 14 марта на три недели приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."В связи с перебоями поставок комплектующих завод Nissan в Санкт-Петербурге приостанавливает производство с 14 марта на 3 недели. При этом отгрузки новых автомобилей в дилерские центр Nissan продолжаются", - рассказали в автоконцерне.Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает с 2009 года, его производственная мощность - 100 тысяч машин в год. На предприятии производятся три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Qashqai. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году упали на 9%, до 51,3 тысячи автомобилей.

https://ria.ru/20220310/avtovaz-1777466832.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, россия, санкт-петербург, ассоциация европейского бизнеса, nissan motor, nissan (автомобиль)