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Санкций на экспорт казахстанской нефти нет, заявили в минэнерго страны
Санкций на экспорт казахстанской нефти нет, заявили в минэнерго страны - РИА Новости, 10.03.2022
Санкций на экспорт казахстанской нефти нет, заявили в минэнерго страны
Казахстан не сталкивается с какими-либо ограничениями или санкциями при экспорте нефти, транспортировка через территорию России ведется в штатном режиме,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:02
2022-03-10T08:02
в мире
казахстан
булат акчулаков
джо байден
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россия
черное море
министерство финансов сша
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АЛМА-АТА, 10 мар — РИА Новости. Казахстан не сталкивается с какими-либо ограничениями или санкциями при экспорте нефти, транспортировка через территорию России ведется в штатном режиме, сообщил журналистам министр энергетики республики Булат Акчулаков.По его словам, Казахстан рассматривает различные маршруты экспорта нефти, но в настоящее время необходимости корректировать существующие маршруты, пролегающие через территорию России, нет."Понятно, что различные варианты рассматриваются, маршруты экспорта. Пока санкций нет, поэтому мы не смотрим на то, чтобы объемы перенаправить куда-то. Мы будем работать так, как мы договорились, в штатном режиме через (нефтепроводы — ред.) КТК, Атырау-Самара", — отметил министр.Президент США Джо Байден во вторник подписал указ, запрещающий поставки энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Значительный объем экспорта казахстанской нефти ведется через нефтепроводы, пролегающие по территории РФ, в том числе КТК и Астра-Самара.Минфин США пояснил, что введенный в США запрет на импорт нефти из РФ не будет распространяться на сырье, поступающее на экспорт по нефтепроводу КТК, так как эта трубопроводная система позволяет отдельно учитывать сырье от различных источников.Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров компании — РФ, Казахстан, Chevron Caspian Pipeline Consortium.
https://ria.ru/20220310/neft-1777383270.html
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в мире, казахстан, булат акчулаков, джо байден, сша, россия, черное море, министерство финансов сша, алма-ата
08:02 10.03.2022
 
Санкций на экспорт казахстанской нефти нет, заявили в минэнерго страны

Министр энергетики Казахстана Акчулаков: барьеров для экспорта казахстанской нефти нет

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 10 мар — РИА Новости. Казахстан не сталкивается с какими-либо ограничениями или санкциями при экспорте нефти, транспортировка через территорию России ведется в штатном режиме, сообщил журналистам министр энергетики республики Булат Акчулаков.

"Барьеров, каких-либо отказов или санкций в отношении казахстанской нефти нет, все работает в штатном режиме. Ситуацию мы мониторим постоянно", — сказал Акчулаков в четверг журналистам в кулуарах правительства.

По его словам, Казахстан рассматривает различные маршруты экспорта нефти, но в настоящее время необходимости корректировать существующие маршруты, пролегающие через территорию России, нет.
"Понятно, что различные варианты рассматриваются, маршруты экспорта. Пока санкций нет, поэтому мы не смотрим на то, чтобы объемы перенаправить куда-то. Мы будем работать так, как мы договорились, в штатном режиме через (нефтепроводы — ред.) КТК, Атырау-Самара", — отметил министр.
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Президент США Джо Байден во вторник подписал указ, запрещающий поставки энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Значительный объем экспорта казахстанской нефти ведется через нефтепроводы, пролегающие по территории РФ, в том числе КТК и Астра-Самара.
Минфин США пояснил, что введенный в США запрет на импорт нефти из РФ не будет распространяться на сырье, поступающее на экспорт по нефтепроводу КТК, так как эта трубопроводная система позволяет отдельно учитывать сырье от различных источников.
Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров компании — РФ, Казахстан, Chevron Caspian Pipeline Consortium.
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В миреКазахстанБулат АкчулаковДжо БайденСШАРоссияЧерное мореМинистерство финансов СШААлма-Ата
 
 
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