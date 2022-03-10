Санкций на экспорт казахстанской нефти нет, заявили в минэнерго страны
Министр энергетики Казахстана Акчулаков: барьеров для экспорта казахстанской нефти нет
Нефтяная качалка. Архивное фото
АЛМА-АТА, 10 мар — РИА Новости. Казахстан не сталкивается с какими-либо ограничениями или санкциями при экспорте нефти, транспортировка через территорию России ведется в штатном режиме, сообщил журналистам министр энергетики республики Булат Акчулаков.
"Барьеров, каких-либо отказов или санкций в отношении казахстанской нефти нет, все работает в штатном режиме. Ситуацию мы мониторим постоянно", — сказал Акчулаков в четверг журналистам в кулуарах правительства.
"Понятно, что различные варианты рассматриваются, маршруты экспорта. Пока санкций нет, поэтому мы не смотрим на то, чтобы объемы перенаправить куда-то. Мы будем работать так, как мы договорились, в штатном режиме через (нефтепроводы — ред.) КТК, Атырау-Самара", — отметил министр.
Президент США Джо Байден во вторник подписал указ, запрещающий поставки энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Значительный объем экспорта казахстанской нефти ведется через нефтепроводы, пролегающие по территории РФ, в том числе КТК и Астра-Самара.
Минфин США пояснил, что введенный в США запрет на импорт нефти из РФ не будет распространяться на сырье, поступающее на экспорт по нефтепроводу КТК, так как эта трубопроводная система позволяет отдельно учитывать сырье от различных источников.
Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров компании — РФ, Казахстан, Chevron Caspian Pipeline Consortium.