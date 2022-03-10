https://ria.ru/20220310/neft-1777397582.html

Санкций на экспорт казахстанской нефти нет, заявили в минэнерго страны

Санкций на экспорт казахстанской нефти нет, заявили в минэнерго страны - РИА Новости, 10.03.2022

Санкций на экспорт казахстанской нефти нет, заявили в минэнерго страны

Казахстан не сталкивается с какими-либо ограничениями или санкциями при экспорте нефти, транспортировка через территорию России ведется в штатном режиме,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:02

2022-03-10T08:02

2022-03-10T08:02

в мире

казахстан

булат акчулаков

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россия

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министерство финансов сша

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АЛМА-АТА, 10 мар — РИА Новости. Казахстан не сталкивается с какими-либо ограничениями или санкциями при экспорте нефти, транспортировка через территорию России ведется в штатном режиме, сообщил журналистам министр энергетики республики Булат Акчулаков.По его словам, Казахстан рассматривает различные маршруты экспорта нефти, но в настоящее время необходимости корректировать существующие маршруты, пролегающие через территорию России, нет."Понятно, что различные варианты рассматриваются, маршруты экспорта. Пока санкций нет, поэтому мы не смотрим на то, чтобы объемы перенаправить куда-то. Мы будем работать так, как мы договорились, в штатном режиме через (нефтепроводы — ред.) КТК, Атырау-Самара", — отметил министр.Президент США Джо Байден во вторник подписал указ, запрещающий поставки энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Значительный объем экспорта казахстанской нефти ведется через нефтепроводы, пролегающие по территории РФ, в том числе КТК и Астра-Самара.Минфин США пояснил, что введенный в США запрет на импорт нефти из РФ не будет распространяться на сырье, поступающее на экспорт по нефтепроводу КТК, так как эта трубопроводная система позволяет отдельно учитывать сырье от различных источников.Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров компании — РФ, Казахстан, Chevron Caspian Pipeline Consortium.

https://ria.ru/20220310/neft-1777383270.html

https://ria.ru/20220310/neft-1777389991.html

казахстан

сша

россия

черное море

алма-ата

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, казахстан, булат акчулаков, джо байден, сша, россия, черное море, министерство финансов сша, алма-ата