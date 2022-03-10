https://ria.ru/20220310/navigator-1777483207.html

"Навигатор РЭЦ" обновил список вопросов-ответов для экспортеров

"Навигатор РЭЦ" обновил список вопросов-ответов для экспортеров - РИА Новости, 10.03.2022

"Навигатор РЭЦ" обновил список вопросов-ответов для экспортеров

Российский экспортный центр опубликовал обновленный "Навигатор РЭЦ: работаем в условиях ограничений", в котором содержатся ответы на самые часто задаваемые... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:11

2022-03-10T15:11

2022-03-10T15:11

экономика

россия

wechat

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский экспортный центр (рэц)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр опубликовал обновленный "Навигатор РЭЦ: работаем в условиях ограничений", в котором содержатся ответы на самые часто задаваемые вопросы экспортеров, сообщает центр.Компании задают вопросы в социальных сетях и на официальном сайте Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ).В частности, экспортерам объясняется "Как сейчас выходить на маркетплейсы? Можно ли обратиться за консультацией в РЭЦ?".Кроме того, про корректировку плана зарубежных выставок и деловых миссий РЭЦ сообщает, что совместно с Минпромторгом и другими ведомствами, а также отраслевыми ассоциациями ведет поиск решений по альтернативным площадкам, отраслям и времени проведения деловых миссий. "Как только появится информация, мы обязательно об этом сообщим", - отмечает центр.Если у экспортеров есть предложения, то они могут написать на "горячую линию" РЭЦ, выбрав в выпадающем меню раздел "Хочу оставить предложение".По поводу торговли с Турцией в нынешней обстановке РЭЦ поясняет, что поскольку Турция не вводила ограничений в отношении России, прямого запрета на взаимодействие нет. "Исключение - если среди акционеров турецкой компании есть резиденты из США или ЕС", - уточняют в экспортном центре."Третьего марта Канада ввела пошлины в размере 35% на товары из России и Беларуси. Ограничение распространяется на все товары? Есть ли более конкретная информация о сроках, с которых размер пошлины составит 35%?" - спрашивают пользователи."Навигатор РЭЦ" дополняется по мере поступления вопросов и подготовки ответов, а также обновляется в соответствии с текущими изменениями, напомнили в центре.Кроме того, большую часть ответов на вопросы, связанные с ограничениями, РЭЦ публикует в "Информационном бюллетене" по ограничительным мерам. Он публикуется на сайте с 4 марта и обновляется по мере подтверждения новой официальной информации о введении или отмене ограничений, которые касаются внешнеэкономической деятельности страны. Также доступ к бюллетеню есть в социальных сетях группы РЭЦ.

https://ria.ru/20220305/navigator-1776767069.html

https://ria.ru/20220302/rets-1776053836.html

https://ria.ru/20220304/predlozheniya-1776562778.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, wechat, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц)