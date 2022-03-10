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"Навигатор РЭЦ" обновил список вопросов-ответов для экспортеров
"Навигатор РЭЦ" обновил список вопросов-ответов для экспортеров - РИА Новости, 10.03.2022
"Навигатор РЭЦ" обновил список вопросов-ответов для экспортеров
Российский экспортный центр опубликовал обновленный "Навигатор РЭЦ: работаем в условиях ограничений", в котором содержатся ответы на самые часто задаваемые... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:11
2022-03-10T15:11
экономика
россия
wechat
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр опубликовал обновленный "Навигатор РЭЦ: работаем в условиях ограничений", в котором содержатся ответы на самые часто задаваемые вопросы экспортеров, сообщает центр.Компании задают вопросы в социальных сетях и на официальном сайте Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ).В частности, экспортерам объясняется "Как сейчас выходить на маркетплейсы? Можно ли обратиться за консультацией в РЭЦ?".Кроме того, про корректировку плана зарубежных выставок и деловых миссий РЭЦ сообщает, что совместно с Минпромторгом и другими ведомствами, а также отраслевыми ассоциациями ведет поиск решений по альтернативным площадкам, отраслям и времени проведения деловых миссий. "Как только появится информация, мы обязательно об этом сообщим", - отмечает центр.Если у экспортеров есть предложения, то они могут написать на "горячую линию" РЭЦ, выбрав в выпадающем меню раздел "Хочу оставить предложение".По поводу торговли с Турцией в нынешней обстановке РЭЦ поясняет, что поскольку Турция не вводила ограничений в отношении России, прямого запрета на взаимодействие нет. "Исключение - если среди акционеров турецкой компании есть резиденты из США или ЕС", - уточняют в экспортном центре."Третьего марта Канада ввела пошлины в размере 35% на товары из России и Беларуси. Ограничение распространяется на все товары? Есть ли более конкретная информация о сроках, с которых размер пошлины составит 35%?" - спрашивают пользователи."Навигатор РЭЦ" дополняется по мере поступления вопросов и подготовки ответов, а также обновляется в соответствии с текущими изменениями, напомнили в центре.Кроме того, большую часть ответов на вопросы, связанные с ограничениями, РЭЦ публикует в "Информационном бюллетене" по ограничительным мерам. Он публикуется на сайте с 4 марта и обновляется по мере подтверждения новой официальной информации о введении или отмене ограничений, которые касаются внешнеэкономической деятельности страны. Также доступ к бюллетеню есть в социальных сетях группы РЭЦ.
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экономика, россия, wechat, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц)
15:11 10.03.2022
 

"Навигатор РЭЦ" обновил список вопросов-ответов для экспортеров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр опубликовал обновленный "Навигатор РЭЦ: работаем в условиях ограничений", в котором содержатся ответы на самые часто задаваемые вопросы экспортеров, сообщает центр.
Компании задают вопросы в социальных сетях и на официальном сайте Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ).
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 16:13
РЭЦ обновил "Навигатор" для экспортеров о работе в условиях ограничений
В частности, экспортерам объясняется "Как сейчас выходить на маркетплейсы? Можно ли обратиться за консультацией в РЭЦ?".
"Вы можете получить консультацию по организации экспортной онлайн-торговли, заказав услугу "Консультирование по экспортной интернет-торговле" на платформе "Мой экспорт". Для выхода на зарубежные электронные торговые площадки (в том числе национальные магазины WeChat и Amazon.de) вы можете оставить заявку на получение услуги "Подбор маркетплейсов", - отвечает РЭЦ.
Кроме того, про корректировку плана зарубежных выставок и деловых миссий РЭЦ сообщает, что совместно с Минпромторгом и другими ведомствами, а также отраслевыми ассоциациями ведет поиск решений по альтернативным площадкам, отраслям и времени проведения деловых миссий. "Как только появится информация, мы обязательно об этом сообщим", - отмечает центр.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
2 марта, 14:53
РЭЦ опубликовал разъяснения экспортерам по работе в условиях ограничений
Если у экспортеров есть предложения, то они могут написать на "горячую линию" РЭЦ, выбрав в выпадающем меню раздел "Хочу оставить предложение".
По поводу торговли с Турцией в нынешней обстановке РЭЦ поясняет, что поскольку Турция не вводила ограничений в отношении России, прямого запрета на взаимодействие нет. "Исключение - если среди акционеров турецкой компании есть резиденты из США или ЕС", - уточняют в экспортном центре.
"Однако турецкие банки не могут проводить платежи в евро или долларах в адрес компаний и физлиц, которые вошли в ограничительные списки, а также если эти платежи проводятся с участием российского банка из этих списков. Решением может стать открытие экспортером счета в российском банке, не входящем в ограничительные списки США и ЕС", - добавляют в РЭЦ.
"Третьего марта Канада ввела пошлины в размере 35% на товары из России и Беларуси. Ограничение распространяется на все товары? Есть ли более конкретная информация о сроках, с которых размер пошлины составит 35%?" - спрашивают пользователи.
"Канада лишила Россию и Беларусь статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Право на тариф наибольшего благоприятствования (ТНБ) в отношении всех товаров, которое действовало ранее, отменено с 02.03.2022. Теперь все товары подлежат учету в соответствии с общими тарифами с указанием кода тарифного режима 03. При этом решение не распространяется на товары, которые находились на пути в Канаду не позднее 02.03.2022. Для получения ТНБ для товаров, которые находились в пути до этой даты и были переданы на оформление 02.03 и позднее 02.03, импортер должен заполнить определенную форму B3-3, указав в ее полях соответствующую информацию, а также доказать факт нахождения товара в пути", - отвечает центр.
"Навигатор РЭЦ" дополняется по мере поступления вопросов и подготовки ответов, а также обновляется в соответствии с текущими изменениями, напомнили в центре.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
4 марта, 17:15
РЭЦ собирает предложения от бизнеса для эффективной помощи в экспорте
Кроме того, большую часть ответов на вопросы, связанные с ограничениями, РЭЦ публикует в "Информационном бюллетене" по ограничительным мерам. Он публикуется на сайте с 4 марта и обновляется по мере подтверждения новой официальной информации о введении или отмене ограничений, которые касаются внешнеэкономической деятельности страны. Также доступ к бюллетеню есть в социальных сетях группы РЭЦ.
 
ЭкономикаРоссияWeChatМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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