https://ria.ru/20220310/narkotiki-1777433795.html

У группировки, торгующей наркотиками по всей России, изъяли тонну сырья

У группировки, торгующей наркотиками по всей России, изъяли тонну сырья - РИА Новости, 10.03.2022

У группировки, торгующей наркотиками по всей России, изъяли тонну сырья

Тонну наркотиков изъяли у группировки, распространявшей "вещества" в Москве, Санкт-Петербурге и еще ряде российских регионов, сообщается на сайте "МВД медиа". РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:51

2022-03-10T11:51

2022-03-10T11:51

россия

москва

удмуртская республика (удмуртия)

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

криминал

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Тонну наркотиков изъяли у группировки, распространявшей "вещества" в Москве, Санкт-Петербурге и еще ряде российских регионов, сообщается на сайте "МВД медиа".Отмечается, что при расследовании уголовных дел, возбуждённых в 2020 и 2021 годах, установлено, что с июня 2019 по март 2021 года под руководством лидера организации преступники производили и сбывали наркотики и психотропные вещества. Прекурсоры производились на Украине и доставлялись во Владимирскую, в Ленинградскую, Московскую, Рязанскую и Тверскую области, где были расположены нарколаборатории. Добавляется, что в целях сбыта в даркнете работали три интернет-магазина, "товар" передавался через тайники-закладки.По данным МВД, если наркодилеры не соблюдали конспирацию и игнорировали указания свыше, "служба безопасности" начинала им угрожать, а также применять насилие."Противоправная деятельность осуществлялась в Москве и Санкт-Петербурге, а также в различных регионах Российской Федерации, включая Удмуртскую республику и республику Марий Эл, Владимирскую, Московскую, Мурманскую, Новгородскую, Ростовскую, Рязанскую, Свердловскую, Самарскую, Тверскую области. По версии следствия, фигуранты совершили не менее 12 особо тяжких преступлений, связанных со сбытом тонны запрещенных веществ. Все эти наркотические средства, а также свыше 15 тонн прекурсоров и химических веществ, находившихся в лабораториях, изъяты из незаконного оборота", - сообщила Ирина Волк.Отмечается, что в марте 2021 года преступная деятельность сообщества была пресечена - ликвидированы пять нарколабораторий, а личность лидера установлена. По данным полиции, он руководил группировкой с Украины, так как был объявлен в розыск российскими правоохранительными органами за убийство двух человек."При этом он не только координировал действия руководителей и рядовых участников структурных подразделений, распределял полученные денежные средства, но и вовлек не менее 15 граждан Украины и троих граждан Российской Федерации в незаконный бизнес", - добавила Волк.В настоящее время допрошено более 250 свидетелей, назначено и проведено более 200 экспертиз, а также около 50 обысков и проведены иные следственных действий.Правоохранителями возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем против организатора, трех руководителей и 15 участников преступного сообщества. В настоящее время 16 фигурантов дела арестованы, организатор и двое руководителей находятся в розыске.

https://ria.ru/20220209/narkotiki-1771868215.html

https://ria.ru/20211102/narkotiki-1757407999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, удмуртская республика (удмуртия), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), криминал