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Мишустин рассказал о проработке антисанкционных мер
Мишустин рассказал о проработке антисанкционных мер - РИА Новости, 10.03.2022
Мишустин рассказал о проработке антисанкционных мер
Власти России прорабатывают антисанкционные меры на постоянной основе, все меры будут приниматься поэтапно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:09
2022-03-10T17:17
михаил мишустин
россия
владимир путин
экономика
санкции
санкции в отношении россии
правительство рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти России прорабатывают антисанкционные меры на постоянной основе, все меры будут приниматься поэтапно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Проработку антисанкционных мер мы ведем на системной основе, подготовленный план действий будет постоянно пополняться исходя из развития событий, приниматься поэтапно и оперативно", - сказал Мишустин на совещании президента страны с членами правительства.
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михаил мишустин, россия, владимир путин, экономика, санкции, санкции в отношении россии, правительство рф
17:09 10.03.2022 (обновлено: 17:17 10.03.2022)
 
Мишустин рассказал о проработке антисанкционных мер

Премьер Мишустин: проработка антисанкционных мер ведется на постоянной основе

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти России прорабатывают антисанкционные меры на постоянной основе, все меры будут приниматься поэтапно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Проработку антисанкционных мер мы ведем на системной основе, подготовленный план действий будет постоянно пополняться исходя из развития событий, приниматься поэтапно и оперативно", - сказал Мишустин на совещании президента страны с членами правительства.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Михаил МишустинРоссияВладимир ПутинЭкономикаСанкцииСанкции в отношении РоссииПравительство РФ
 
 
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