https://ria.ru/20220310/mishustin-1777517165.html
Мишустин рассказал о проработке антисанкционных мер
Мишустин рассказал о проработке антисанкционных мер - РИА Новости, 10.03.2022
Мишустин рассказал о проработке антисанкционных мер
Власти России прорабатывают антисанкционные меры на постоянной основе, все меры будут приниматься поэтапно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:09
2022-03-10T17:09
2022-03-10T17:17
михаил мишустин
россия
владимир путин
экономика
санкции
санкции в отношении россии
правительство рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти России прорабатывают антисанкционные меры на постоянной основе, все меры будут приниматься поэтапно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Проработку антисанкционных мер мы ведем на системной основе, подготовленный план действий будет постоянно пополняться исходя из развития событий, приниматься поэтапно и оперативно", - сказал Мишустин на совещании президента страны с членами правительства.
https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777461688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, владимир путин, экономика, санкции, санкции в отношении россии, правительство рф
17:09 10.03.2022 (обновлено: 17:17 10.03.2022)
Мишустин рассказал о проработке антисанкционных мер
Премьер Мишустин: проработка антисанкционных мер ведется на постоянной основе