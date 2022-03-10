https://ria.ru/20220310/mishustin-1777517165.html

Мишустин рассказал о проработке антисанкционных мер

Мишустин рассказал о проработке антисанкционных мер - РИА Новости, 10.03.2022

Мишустин рассказал о проработке антисанкционных мер

Власти России прорабатывают антисанкционные меры на постоянной основе, все меры будут приниматься поэтапно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:09

2022-03-10T17:09

2022-03-10T17:17

михаил мишустин

россия

владимир путин

экономика

санкции

санкции в отношении россии

правительство рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти России прорабатывают антисанкционные меры на постоянной основе, все меры будут приниматься поэтапно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Проработку антисанкционных мер мы ведем на системной основе, подготовленный план действий будет постоянно пополняться исходя из развития событий, приниматься поэтапно и оперативно", - сказал Мишустин на совещании президента страны с членами правительства.

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777461688.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

михаил мишустин, россия, владимир путин, экономика, санкции, санкции в отношении россии, правительство рф