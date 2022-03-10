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Украинские войска выпустили шесть мин по Донецку

Украинские войска выпустили шесть мин по Донецку - РИА Новости, 10.03.2022

Украинские войска выпустили шесть мин по Донецку

Украинские войска в 07.30 утра 10 марта обстреляли Донецк, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:05

2022-03-10T08:05

2022-03-10T08:05

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 10 мар — РИА Новости. Украинские войска в 07.30 утра 10 марта обстреляли Донецк, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрел производился со стороны населенного пункта Марьинка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф