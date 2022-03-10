Надежда Михалкова рассказала о реакции отца на ее сериал "Номинация"
Надежда Михалкова рассказала об одобрение отцом ее сериала "Номинация"
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Надежда Михалкова рассказала о реакции отца на ее сериал "Номинация". По сюжету две сестры-актрисы решают снять фильм по сценарию своего родителя. Михалкова отметила, что отец отнесся к проекту хорошо.
"Никита Сергеевич отнесся хорошо. Мне очень важно было, что он не позвонил и не сказал: "Ты что, вообще, с ума сошла?". Потому что все-таки уважение друг к другу у нас есть, оно воспитано, и оно нас как-то всех и сближает, и примиряет", – отметила Михалкова.
В интервью порталу Kinopoisk она добавила, что на этапе монтажа отец все же предположил, что мог бы дать ей хороший совет.
"Это мое кино, моего возраста, моих позиций, моего ощущения. Здесь он уже смотрел на уровне монтажа, потом позвонил и сказал: "Могла бы дать мне почитать сценарий, я бы дал какой-нибудь дельный совет", — в смысле профессиональных рекомендаций, героев и так далее", – заключила актриса.
В "Номинации" также играют Анна Михалкова, Людмила Максакова, Андрей Смоляков. Ранее Надежда объяснила, сколько правды и вымысла в сериале, каково снимать родственников в кино и какая профессия ей ближе.