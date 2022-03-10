Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220310/mikhalkova-1777435971.html
Надежда Михалкова рассказала о реакции отца на ее сериал "Номинация"
Надежда Михалкова рассказала о реакции отца на ее сериал "Номинация" - РИА Новости, 10.03.2022
Надежда Михалкова рассказала о реакции отца на ее сериал "Номинация"
Надежда Михалкова рассказала о реакции отца на ее сериал "Номинация". По сюжету две сестры-актрисы решают снять фильм по сценарию своего родителя. Михалкова... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:16
2022-03-10T12:16
шоубиз
знаменитости
надежда михалкова
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771108308_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_2e48b0b8d5a25f586d151ecfba9fdf9c.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Надежда Михалкова рассказала о реакции отца на ее сериал "Номинация". По сюжету две сестры-актрисы решают снять фильм по сценарию своего родителя. Михалкова отметила, что отец отнесся к проекту хорошо.В интервью порталу Kinopoisk она добавила, что на этапе монтажа отец все же предположил, что мог бы дать ей хороший совет.В "Номинации" также играют Анна Михалкова, Людмила Максакова, Андрей Смоляков. Ранее Надежда объяснила, сколько правды и вымысла в сериале, каково снимать родственников в кино и какая профессия ей ближе.
https://ria.ru/20220207/kino-1771114633.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771108308_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_53f37723b5133b49262258c3cf0e6a4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, надежда михалкова, шоу-бизнес
12:16 10.03.2022
 
Надежда Михалкова рассказала о реакции отца на ее сериал "Номинация"

Надежда Михалкова рассказала об одобрение отцом ее сериала "Номинация"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер, актриса Надежда Михалкова
Режиссер, актриса Надежда Михалкова - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Надежда Михалкова рассказала о реакции отца на ее сериал "Номинация". По сюжету две сестры-актрисы решают снять фильм по сценарию своего родителя. Михалкова отметила, что отец отнесся к проекту хорошо.

"Никита Сергеевич отнесся хорошо. Мне очень важно было, что он не позвонил и не сказал: "Ты что, вообще, с ума сошла?". Потому что все-таки уважение друг к другу у нас есть, оно воспитано, и оно нас как-то всех и сближает, и примиряет", – отметила Михалкова.

В интервью порталу Kinopoisk она добавила, что на этапе монтажа отец все же предположил, что мог бы дать ей хороший совет.

"Это мое кино, моего возраста, моих позиций, моего ощущения. Здесь он уже смотрел на уровне монтажа, потом позвонил и сказал: "Могла бы дать мне почитать сценарий, я бы дал какой-нибудь дельный совет", — в смысле профессиональных рекомендаций, героев и так далее", – заключила актриса.

В "Номинации" также играют Анна Михалкова, Людмила Максакова, Андрей Смоляков. Ранее Надежда объяснила, сколько правды и вымысла в сериале, каково снимать родственников в кино и какая профессия ей ближе.
Режиссер, актриса Надежда Михалкова - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 08:00Культура
Надежда Михалкова: иногда легче взять в проект кого-то не из родственников
 
ШоубизЗнаменитостиНадежда МихалковаШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала