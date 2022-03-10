https://ria.ru/20220310/mikhalkova-1777435971.html

Надежда Михалкова рассказала о реакции отца на ее сериал "Номинация"

Надежда Михалкова рассказала о реакции отца на ее сериал "Номинация" - РИА Новости, 10.03.2022

Надежда Михалкова рассказала о реакции отца на ее сериал "Номинация"

Надежда Михалкова рассказала о реакции отца на ее сериал "Номинация". По сюжету две сестры-актрисы решают снять фильм по сценарию своего родителя. Михалкова... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:16

2022-03-10T12:16

2022-03-10T12:16

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Надежда Михалкова рассказала о реакции отца на ее сериал "Номинация". По сюжету две сестры-актрисы решают снять фильм по сценарию своего родителя. Михалкова отметила, что отец отнесся к проекту хорошо.В интервью порталу Kinopoisk она добавила, что на этапе монтажа отец все же предположил, что мог бы дать ей хороший совет.В "Номинации" также играют Анна Михалкова, Людмила Максакова, Андрей Смоляков. Ранее Надежда объяснила, сколько правды и вымысла в сериале, каково снимать родственников в кино и какая профессия ей ближе.

https://ria.ru/20220207/kino-1771114633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, надежда михалкова, шоу-бизнес