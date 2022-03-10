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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/mariupol-1777491005.html
На фейковых кадрах из разрушенного роддома в Мариуполе заметили блогершу
На фейковых кадрах из разрушенного роддома в Мариуполе заметили блогершу - РИА Новости, 10.03.2022
На фейковых кадрах из разрушенного роддома в Мариуполе заметили блогершу
Обвинения в адрес российских военных, которые якобы нанесли удар по роддому с женщинами и детьми в Мариуполе, основаны на постановочных кадрах, указал... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:44
2022-03-10T17:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
россия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Обвинения в адрес российских военных, которые якобы нанесли удар по роддому с женщинами и детьми в Мариуполе, основаны на постановочных кадрах, указал телеграм-канал "Война с фейками".Авторы расследования отметили нестыковки в истории, которая стала поводом для новых спекуляций украинских властей."Логично предположить, что, если бы там действительно были роженицы, сотрудники службы спасения и очевидцы, прибывшие на место первыми, сразу сделали бы фото с места ЧП на свои телефоны, не дожидаясь известного репортажного фотографа", — говорится в публикации.Подчеркивается, что автор снимков с 2014 года ведет активную антироссийскую пропаганду.Помимо этого, на фотографиях заметили блогершу Марианну Подгурскую, которая, как подметили в "Войне с фейками", сыграла сразу двух беременных женщин."Хотим отметить, что девушка действительно беременна, но только в роддоме находиться никак не могла: учреждение уже несколько дней использовалось боевиками "Азова" как укрепленный объект", — добавили авторы расследования.Снимки с "жертвами" мнимого удара, как добавили в публикации, оказались в Сети намного позже, чем информация о самом событии. Авторы расследования предположили, что массированная рассылка фотографий по СМИ и соцсетям — часть спланированной антироссийской кампании.Сегодня о манипуляциях вокруг ситуации с роддомом в Мариуполе высказался и глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, здание медучреждения давно стало базой ультрарадикального батальона, пациентов и персонала в нем не было.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и подразделениям ВСУ и националистов.
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
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в мире, мариуполь, украина, россия
15:44 10.03.2022 (обновлено: 17:40 10.03.2022)
 
На фейковых кадрах из разрушенного роддома в Мариуполе заметили блогершу

Проект "Война с фейками" нашел бьюти-блогершу на фото из разрушенного роддома в Мариуполе

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе
Украинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Обвинения в адрес российских военных, которые якобы нанесли удар по роддому с женщинами и детьми в Мариуполе, основаны на постановочных кадрах, указал телеграм-канал "Война с фейками".
Авторы расследования отметили нестыковки в истории, которая стала поводом для новых спекуляций украинских властей.
Скриншот страницы @gixie_beauty в инстаграме и снимки украинского фотографа Евгения Малолетки
Скриншот страницы @gixie_beauty в Instagram и снимки украинского фотографа Евгения Малолетки
Скриншот страницы @gixie_beauty в инстаграме и снимки украинского фотографа Евгения Малолетки
"Логично предположить, что, если бы там действительно были роженицы, сотрудники службы спасения и очевидцы, прибывшие на место первыми, сразу сделали бы фото с места ЧП на свои телефоны, не дожидаясь известного репортажного фотографа", — говорится в публикации.
Подчеркивается, что автор снимков с 2014 года ведет активную антироссийскую пропаганду.
Помимо этого, на фотографиях заметили блогершу Марианну Подгурскую, которая, как подметили в "Войне с фейками", сыграла сразу двух беременных женщин.
"Хотим отметить, что девушка действительно беременна, но только в роддоме находиться никак не могла: учреждение уже несколько дней использовалось боевиками "Азова" как укрепленный объект", — добавили авторы расследования.
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Снимки с "жертвами" мнимого удара, как добавили в публикации, оказались в Сети намного позже, чем информация о самом событии. Авторы расследования предположили, что массированная рассылка фотографий по СМИ и соцсетям — часть спланированной антироссийской кампании.
Сегодня о манипуляциях вокруг ситуации с роддомом в Мариуполе высказался и глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, здание медучреждения давно стало базой ультрарадикального батальона, пациентов и персонала в нем не было.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и подразделениям ВСУ и националистов.
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