https://ria.ru/20220310/mariupol-1777491005.html

На фейковых кадрах из разрушенного роддома в Мариуполе заметили блогершу

На фейковых кадрах из разрушенного роддома в Мариуполе заметили блогершу - РИА Новости, 10.03.2022

На фейковых кадрах из разрушенного роддома в Мариуполе заметили блогершу

Обвинения в адрес российских военных, которые якобы нанесли удар по роддому с женщинами и детьми в Мариуполе, основаны на постановочных кадрах, указал... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:44

2022-03-10T15:44

2022-03-10T17:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770797179_0:214:2550:1648_1920x0_80_0_0_bc0995d989114afb68b3856004694f52.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Обвинения в адрес российских военных, которые якобы нанесли удар по роддому с женщинами и детьми в Мариуполе, основаны на постановочных кадрах, указал телеграм-канал "Война с фейками".Авторы расследования отметили нестыковки в истории, которая стала поводом для новых спекуляций украинских властей."Логично предположить, что, если бы там действительно были роженицы, сотрудники службы спасения и очевидцы, прибывшие на место первыми, сразу сделали бы фото с места ЧП на свои телефоны, не дожидаясь известного репортажного фотографа", — говорится в публикации.Подчеркивается, что автор снимков с 2014 года ведет активную антироссийскую пропаганду.Помимо этого, на фотографиях заметили блогершу Марианну Подгурскую, которая, как подметили в "Войне с фейками", сыграла сразу двух беременных женщин."Хотим отметить, что девушка действительно беременна, но только в роддоме находиться никак не могла: учреждение уже несколько дней использовалось боевиками "Азова" как укрепленный объект", — добавили авторы расследования.Снимки с "жертвами" мнимого удара, как добавили в публикации, оказались в Сети намного позже, чем информация о самом событии. Авторы расследования предположили, что массированная рассылка фотографий по СМИ и соцсетям — часть спланированной антироссийской кампании.Сегодня о манипуляциях вокруг ситуации с роддомом в Мариуполе высказался и глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, здание медучреждения давно стало базой ультрарадикального батальона, пациентов и персонала в нем не было.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и подразделениям ВСУ и националистов.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

https://ria.ru/20220308/zelenskiy-1777188354.html

мариуполь

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, мариуполь, украина, россия