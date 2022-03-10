https://ria.ru/20220310/mariupol-1777388570.html

Полянский указал на фейк об ударе по мирным жителям в больнице в Мариуполе

Полянский указал на фейк об ударе по мирным жителям в больнице в Мариуполе - РИА Новости, 10.03.2022

Полянский указал на фейк об ударе по мирным жителям в больнице в Мариуполе

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter указал на фейк о том, что якобы мирные граждане подверглись удару в больнице в Мариуполе. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T02:22

2022-03-10T02:22

2022-03-10T02:22

в мире

василий небензя

антониу гутерреш

владимир путин

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россия

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ООН, 10 мар — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter указал на фейк о том, что якобы мирные граждане подверглись удару в больнице в Мариуполе.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем Twitter осудил "сегодняшнее нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения". Генсек отметил, что мирные граждане платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения. Он призвал прекратить насилие. На комментарий генсека отреагировал Полянский.На заседании СБ ООН 7 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что жители Мариуполя сообщают, что, "выгнав весь персонал роддома №1 Мариуполя, вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию". Кроме того, как указал российский постпред, радикалы полностью уничтожили один из городских детских садов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220309/mariupol-1777352287.html

https://ria.ru/20220309/gumkoridor-1777368108.html

https://ria.ru/20220309/pushilin-1777336145.html

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Никита Брыкин

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