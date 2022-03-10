Мантуров назвал приоритетные направления для импортозамещения
Мантуров: авиастроение, радиоэлектроника и фармацевтика приоритетны для импортозамещения
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Авиастроение, радиоэлектроника, реабилитационная индустрия, фармацевтика и энергетическое машиностроение - самые важные отрасли в российской промышленности для ускоренного импортозамещения, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Главная задача сегодня обеспечить работу заводов и фабрик, с акцентом на ускоренное импортозамещение. По всем отраслям определены комплектующие и сырьё, необходимые для производства конечной продукции… Приоритетными для опережающего импортозамещения являются авиастроение, энергетическое машиностроение, радиоэлектроника, реабилитационная индустрия и, конечно, фармацевтика", - подчеркнул министр.
Следующий этап импортозамещения, по словам Мантурова, нацелен на формирование независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырью и оборудованию. Это позволит обеспечить все потребности страны по препаратам для лечения в том числе онкологических, сердечно-сосудистых, орфанных заболеваний, ВИЧ и диабета.
Министр также подчеркнул, что часть важной продукции уже импортозамещена, стоит задача наращивать ее объемы производства. "Для этого правительство предусмотрело дополнительные средства для Фонда развития промышленности. Льготные займы задействуем и для вывода в серию уже разрабатываемых продуктов", - подчеркнул он.