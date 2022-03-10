https://ria.ru/20220310/manturov-1777543963.html

Мантуров назвал приоритетные направления для импортозамещения

Мантуров назвал приоритетные направления для импортозамещения - РИА Новости, 10.03.2022

Мантуров назвал приоритетные направления для импортозамещения

Авиастроение, радиоэлектроника, реабилитационная индустрия, фармацевтика и энергетическое машиностроение - самые важные отрасли в российской промышленности для... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T18:56

2022-03-10T18:56

2022-03-10T18:56

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Авиастроение, радиоэлектроника, реабилитационная индустрия, фармацевтика и энергетическое машиностроение - самые важные отрасли в российской промышленности для ускоренного импортозамещения, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Следующий этап импортозамещения, по словам Мантурова, нацелен на формирование независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырью и оборудованию. Это позволит обеспечить все потребности страны по препаратам для лечения в том числе онкологических, сердечно-сосудистых, орфанных заболеваний, ВИЧ и диабета.Министр также подчеркнул, что часть важной продукции уже импортозамещена, стоит задача наращивать ее объемы производства. "Для этого правительство предусмотрело дополнительные средства для Фонда развития промышленности. Льготные займы задействуем и для вывода в серию уже разрабатываемых продуктов", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220310/eksport-1777527421.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)