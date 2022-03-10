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Мантуров назвал приоритетные направления для импортозамещения
Мантуров назвал приоритетные направления для импортозамещения - РИА Новости, 10.03.2022
Мантуров назвал приоритетные направления для импортозамещения
Авиастроение, радиоэлектроника, реабилитационная индустрия, фармацевтика и энергетическое машиностроение - самые важные отрасли в российской промышленности для... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:56
2022-03-10T18:56
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Авиастроение, радиоэлектроника, реабилитационная индустрия, фармацевтика и энергетическое машиностроение - самые важные отрасли в российской промышленности для ускоренного импортозамещения, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Следующий этап импортозамещения, по словам Мантурова, нацелен на формирование независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырью и оборудованию. Это позволит обеспечить все потребности страны по препаратам для лечения в том числе онкологических, сердечно-сосудистых, орфанных заболеваний, ВИЧ и диабета.Министр также подчеркнул, что часть важной продукции уже импортозамещена, стоит задача наращивать ее объемы производства. "Для этого правительство предусмотрело дополнительные средства для Фонда развития промышленности. Льготные займы задействуем и для вывода в серию уже разрабатываемых продуктов", - подчеркнул он.
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
18:56 10.03.2022
 
Мантуров назвал приоритетные направления для импортозамещения

Мантуров: авиастроение, радиоэлектроника и фармацевтика приоритетны для импортозамещения

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Авиастроение, радиоэлектроника, реабилитационная индустрия, фармацевтика и энергетическое машиностроение - самые важные отрасли в российской промышленности для ускоренного импортозамещения, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Главная задача сегодня обеспечить работу заводов и фабрик, с акцентом на ускоренное импортозамещение. По всем отраслям определены комплектующие и сырьё, необходимые для производства конечной продукции… Приоритетными для опережающего импортозамещения являются авиастроение, энергетическое машиностроение, радиоэлектроника, реабилитационная индустрия и, конечно, фармацевтика", - подчеркнул министр.
Следующий этап импортозамещения, по словам Мантурова, нацелен на формирование независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырью и оборудованию. Это позволит обеспечить все потребности страны по препаратам для лечения в том числе онкологических, сердечно-сосудистых, орфанных заболеваний, ВИЧ и диабета.
Министр также подчеркнул, что часть важной продукции уже импортозамещена, стоит задача наращивать ее объемы производства. "Для этого правительство предусмотрело дополнительные средства для Фонда развития промышленности. Льготные займы задействуем и для вывода в серию уже разрабатываемых продуктов", - подчеркнул он.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 17:45
Мантуров заявил о готовности России переориентировать экспорт
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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