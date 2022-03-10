Украинские войска за 15 минут обстреляли два населенных пункта в ЛНР

Представительство ЛНР заявило, что украинские войска обстреляли Первомайск и Логвиново
Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.
Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.
Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.
Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.
В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.
В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.
Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.
Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.
Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.
Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.
Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.
Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.
Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.
Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.
Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.
Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.
Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.
Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.
Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.
Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.
Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.
Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.
Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.
Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.
Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.
Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.
Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.
В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.
Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.
Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.
Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.
Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.
Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.
Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.
Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.
Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.
Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.
Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.