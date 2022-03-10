https://ria.ru/20220310/lavrov-1777493067.html
Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ
Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на фоне ситуации с украинскими АЭС, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:51
2022-03-10T15:51
2022-03-10T15:51
в мире
анталья (провинция)
украина
вооруженные силы рф
сергей лавров
магатэ
рафаэль гросси
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на фоне ситуации с украинскими АЭС, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит на полях дипломатического форума в турецкой Анталье.В результате спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анталья (провинция), украина, вооруженные силы рф, сергей лавров, магатэ, рафаэль гросси
Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ
Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ Гросси на фоне ситуации с украинскими АЭС