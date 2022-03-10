https://ria.ru/20220310/lavrov-1777493067.html

Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ

Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ - РИА Новости, 10.03.2022

Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на фоне ситуации с украинскими АЭС, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:51

2022-03-10T15:51

2022-03-10T15:51

в мире

анталья (провинция)

украина

вооруженные силы рф

сергей лавров

магатэ

рафаэль гросси

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на фоне ситуации с украинскими АЭС, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит на полях дипломатического форума в турецкой Анталье.В результате спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС.

https://ria.ru/20220309/chaes-1777359399.html

анталья (провинция)

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, анталья (провинция), украина, вооруженные силы рф, сергей лавров, магатэ, рафаэль гросси