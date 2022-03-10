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Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ
Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на фоне ситуации с украинскими АЭС, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:51
2022-03-10T15:51
в мире
анталья (провинция)
украина
вооруженные силы рф
сергей лавров
магатэ
рафаэль гросси
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на фоне ситуации с украинскими АЭС, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходит на полях дипломатического форума в турецкой Анталье.В результате спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС.
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анталья (провинция)
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в мире, анталья (провинция), украина, вооруженные силы рф, сергей лавров, магатэ, рафаэль гросси
15:51 10.03.2022
 
Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ

Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ Гросси на фоне ситуации с украинскими АЭС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на фоне ситуации с украинскими АЭС, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит на полях дипломатического форума в турецкой Анталье.
В результате спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС.
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 19:57
Украинские националисты атаковали подстанцию, питающую Чернобыльскую АЭС
 
В миреАнталья (провинция)УкраинаВооруженные силы РФСергей ЛавровМАГАТЭРафаэль Гросси
 
 
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