https://ria.ru/20220310/lavrov-1777484169.html

Лавров провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы

Лавров провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы - РИА Новости, 10.03.2022

Лавров провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях дипломатического форума проводит переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:12

2022-03-10T15:12

2022-03-10T15:56

в мире

сергей лавров

венесуэла

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

николас мадуро

сша

вашингтон (город)

оон

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях дипломатического форума проводит переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.Политики, улыбаясь, поприветствовали друг друга на испанском языке, после чего Лавров сообщил, что намерен обсудить двусторонние отношения, а также международную повестку.Их встреча проходит на фоне переговоров Каракаса и Вашингтона. Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла и США договорились работать над определением форматов взаимовыгодного сотрудничества."Россия всегда играла историческую роль (в международных делах - ред.)", - сказала Родригес.Лавров в ответ заявил, что устав ООН именно это и предусматривает - чтобы каждая страна играла роль в международных делах. Он также отверг попытки США и их союзников использовать страны друг против друга.Переговоры длились около получаса.

https://ria.ru/20220305/osuzhdenie-1776631555.html

венесуэла

сша

вашингтон (город)

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Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, венесуэла, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), николас мадуро, сша, вашингтон (город), оон