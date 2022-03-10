https://ria.ru/20220310/lavrov-1777484169.html
Лавров провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы
Лавров провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях дипломатического форума проводит переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:12
2022-03-10T15:12
2022-03-10T15:56
в мире
сергей лавров
венесуэла
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
николас мадуро
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оон
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях дипломатического форума проводит переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.Политики, улыбаясь, поприветствовали друг друга на испанском языке, после чего Лавров сообщил, что намерен обсудить двусторонние отношения, а также международную повестку.Их встреча проходит на фоне переговоров Каракаса и Вашингтона. Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла и США договорились работать над определением форматов взаимовыгодного сотрудничества."Россия всегда играла историческую роль (в международных делах - ред.)", - сказала Родригес.Лавров в ответ заявил, что устав ООН именно это и предусматривает - чтобы каждая страна играла роль в международных делах. Он также отверг попытки США и их союзников использовать страны друг против друга.Переговоры длились около получаса.
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, венесуэла, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), николас мадуро, сша, вашингтон (город), оон
15:12 10.03.2022 (обновлено: 15:56 10.03.2022)
Лавров провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы
Глава МИД Лавров провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях дипломатического форума проводит переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Политики, улыбаясь, поприветствовали друг друга на испанском языке, после чего Лавров сообщил, что намерен обсудить двусторонние отношения, а также международную повестку.
Их встреча проходит на фоне переговоров Каракаса
и Вашингтона
. Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро
сообщил, что Венесуэла
и США
договорились работать над определением форматов взаимовыгодного сотрудничества.
"Россия всегда играла историческую роль (в международных делах - ред.)", - сказала Родригес.
Лавров в ответ заявил, что устав ООН
именно это и предусматривает - чтобы каждая страна играла роль в международных делах. Он также отверг попытки США и их союзников использовать страны друг против друга.
Переговоры длились около получаса.