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Лавров провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы
Лавров провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях дипломатического форума проводит переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:12
2022-03-10T15:56
в мире
сергей лавров
венесуэла
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
николас мадуро
сша
вашингтон (город)
оон
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях дипломатического форума проводит переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.Политики, улыбаясь, поприветствовали друг друга на испанском языке, после чего Лавров сообщил, что намерен обсудить двусторонние отношения, а также международную повестку.Их встреча проходит на фоне переговоров Каракаса и Вашингтона. Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла и США договорились работать над определением форматов взаимовыгодного сотрудничества."Россия всегда играла историческую роль (в международных делах - ред.)", - сказала Родригес.Лавров в ответ заявил, что устав ООН именно это и предусматривает - чтобы каждая страна играла роль в международных делах. Он также отверг попытки США и их союзников использовать страны друг против друга.Переговоры длились около получаса.
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венесуэла
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в мире, сергей лавров, венесуэла, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), николас мадуро, сша, вашингтон (город), оон
15:12 10.03.2022 (обновлено: 15:56 10.03.2022)
 
Лавров провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы

Глава МИД Лавров провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях дипломатического форума проводит переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Политики, улыбаясь, поприветствовали друг друга на испанском языке, после чего Лавров сообщил, что намерен обсудить двусторонние отношения, а также международную повестку.
Логотип Russia Today - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 01:39
Жители Венесуэлы осудили блокаду российских СМИ в Европе
Их встреча проходит на фоне переговоров Каракаса и Вашингтона. Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Венесуэла и США договорились работать над определением форматов взаимовыгодного сотрудничества.
"Россия всегда играла историческую роль (в международных делах - ред.)", - сказала Родригес.
Лавров в ответ заявил, что устав ООН именно это и предусматривает - чтобы каждая страна играла роль в международных делах. Он также отверг попытки США и их союзников использовать страны друг против друга.
Переговоры длились около получаса.
 
В миреСергей ЛавровВенесуэлаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Николас МадуроСШАВашингтон (город)ООН
 
 
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