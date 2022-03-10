https://ria.ru/20220310/korotkikh-1777389788.html

Источник: разыскиваемый националист Коротких находится на Украине

Источник: разыскиваемый националист Коротких находится на Украине - РИА Новости, 10.03.2022

Источник: разыскиваемый националист Коротких находится на Украине

Объявленный в международный розыск по делу об убийстве двух и более лиц по мотивам национальной ненависти уроженец Тольятти Сергей Коротких находится на... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T03:17

2022-03-10T03:17

2022-03-10T03:17

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Объявленный в международный розыск по делу об убийстве двух и более лиц по мотивам национальной ненависти уроженец Тольятти Сергей Коротких находится на территории Украины, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Согласно карточке на сайте Басманного районного суда Москвы, Коротких обвиняется в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (Ст. 105, Ч. 2, пп. а) ж) л)). В августе 2021 года суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Коротких присутствует в базе розыска МВД РФ, согласно карточке, он разыскивается по статье УК.Как сообщил РИА Новости источник, "украинские власти охотно предоставляют убежище преступникам, отличившимся совершением резонансных преступлений в России", причем эти люди не скрываются. Так, Коротких в феврале опубликовал в соцсетях "обращение", в котором назвал свое имя и позывной "Боцман" и заявил, что выходит на охоту за участвующими в спецоперации на Украине военнослужащими управления Росгвардии по Чечне.По словам источника, уроженец Тольятти Коротких в 1992-1994 годах проходил службу в разведбате вооруженных сил Белоруссии, учился в минской высшей школе КГБ, откуда в 1996 году был отчислен в связи с участием в деятельности радикальной структуры "Белорусский народный фронт"."В 1999 году Коротких возглавил белорусское отделение "Русского национального единства"*, что позволило ему в 2004 году, после переезда в Россию, влиться в ряды российских скинхедов и начать формирование неонацистской структуры "Национал-социалистическое общество"*, — рассказал источник. Он уточнил, что после 2006 года Коротких с товарищами приступили к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в их числе — убийство в 2007 году уроженцев Таджикистана и Дагестана, запись которого попала на видеохостинги.В 2010 году Коротких, опасаясь уголовного преследования, выехал в Белоруссию, оттуда в 2014 году переехал на Украину, вступил в батальон "Азов". Источник уточнил, что Коротких в особом порядке получил украинское гражданство, работал в системе МВД Украины."Одновременно вместе с бойцами "Азова", а также в союзе с сыном бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александром Коротких занялся контрабандой, торговлей оружием, наркотиками, рейдерскими захватами предприятий", — уточнил собеседник агентства.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, белоруссия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мвд украины, белорусский народный фронт