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Источник: разыскиваемый националист Коротких находится на Украине
Источник: разыскиваемый националист Коротких находится на Украине - РИА Новости, 10.03.2022
Источник: разыскиваемый националист Коротких находится на Украине
Объявленный в международный розыск по делу об убийстве двух и более лиц по мотивам национальной ненависти уроженец Тольятти Сергей Коротких находится на... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T03:17
2022-03-10T03:17
в мире
россия
белоруссия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мвд украины
белорусский народный фронт
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Объявленный в международный розыск по делу об убийстве двух и более лиц по мотивам национальной ненависти уроженец Тольятти Сергей Коротких находится на территории Украины, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Согласно карточке на сайте Басманного районного суда Москвы, Коротких обвиняется в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (Ст. 105, Ч. 2, пп. а) ж) л)). В августе 2021 года суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Коротких присутствует в базе розыска МВД РФ, согласно карточке, он разыскивается по статье УК.Как сообщил РИА Новости источник, "украинские власти охотно предоставляют убежище преступникам, отличившимся совершением резонансных преступлений в России", причем эти люди не скрываются. Так, Коротких в феврале опубликовал в соцсетях "обращение", в котором назвал свое имя и позывной "Боцман" и заявил, что выходит на охоту за участвующими в спецоперации на Украине военнослужащими управления Росгвардии по Чечне.По словам источника, уроженец Тольятти Коротких в 1992-1994 годах проходил службу в разведбате вооруженных сил Белоруссии, учился в минской высшей школе КГБ, откуда в 1996 году был отчислен в связи с участием в деятельности радикальной структуры "Белорусский народный фронт"."В 1999 году Коротких возглавил белорусское отделение "Русского национального единства"*, что позволило ему в 2004 году, после переезда в Россию, влиться в ряды российских скинхедов и начать формирование неонацистской структуры "Национал-социалистическое общество"*, — рассказал источник. Он уточнил, что после 2006 года Коротких с товарищами приступили к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в их числе — убийство в 2007 году уроженцев Таджикистана и Дагестана, запись которого попала на видеохостинги.В 2010 году Коротких, опасаясь уголовного преследования, выехал в Белоруссию, оттуда в 2014 году переехал на Украину, вступил в батальон "Азов". Источник уточнил, что Коротких в особом порядке получил украинское гражданство, работал в системе МВД Украины."Одновременно вместе с бойцами "Азова", а также в союзе с сыном бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александром Коротких занялся контрабандой, торговлей оружием, наркотиками, рейдерскими захватами предприятий", — уточнил собеседник агентства.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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в мире, россия, белоруссия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мвд украины, белорусский народный фронт
03:17 10.03.2022
 
Источник: разыскиваемый националист Коротких находится на Украине

Разыскиваемый за убийство националист Коротких предположительно находится на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГерб Украины на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Объявленный в международный розыск по делу об убийстве двух и более лиц по мотивам национальной ненависти уроженец Тольятти Сергей Коротких находится на территории Украины, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Согласно карточке на сайте Басманного районного суда Москвы, Коротких обвиняется в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (Ст. 105, Ч. 2, пп. а) ж) л)). В августе 2021 года суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Коротких присутствует в базе розыска МВД РФ, согласно карточке, он разыскивается по статье УК.
Как сообщил РИА Новости источник, "украинские власти охотно предоставляют убежище преступникам, отличившимся совершением резонансных преступлений в России", причем эти люди не скрываются. Так, Коротких в феврале опубликовал в соцсетях "обращение", в котором назвал свое имя и позывной "Боцман" и заявил, что выходит на охоту за участвующими в спецоперации на Украине военнослужащими управления Росгвардии по Чечне.
По словам источника, уроженец Тольятти Коротких в 1992-1994 годах проходил службу в разведбате вооруженных сил Белоруссии, учился в минской высшей школе КГБ, откуда в 1996 году был отчислен в связи с участием в деятельности радикальной структуры "Белорусский народный фронт".
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"В 1999 году Коротких возглавил белорусское отделение "Русского национального единства"*, что позволило ему в 2004 году, после переезда в Россию, влиться в ряды российских скинхедов и начать формирование неонацистской структуры "Национал-социалистическое общество"*, — рассказал источник. Он уточнил, что после 2006 года Коротких с товарищами приступили к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в их числе — убийство в 2007 году уроженцев Таджикистана и Дагестана, запись которого попала на видеохостинги.
В 2010 году Коротких, опасаясь уголовного преследования, выехал в Белоруссию, оттуда в 2014 году переехал на Украину, вступил в батальон "Азов". Источник уточнил, что Коротких в особом порядке получил украинское гражданство, работал в системе МВД Украины.
"Одновременно вместе с бойцами "Азова", а также в союзе с сыном бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александром Коротких занялся контрабандой, торговлей оружием, наркотиками, рейдерскими захватами предприятий", — уточнил собеседник агентства.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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