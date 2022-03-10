https://ria.ru/20220310/kontrol-1777554130.html

ВС России взяли под контроль несколько населенных пунктов на Украине

ВС России взяли под контроль несколько населенных пунктов на Украине - РИА Новости, 10.03.2022

ВС России взяли под контроль несколько населенных пунктов на Украине

Российские войска в рамках продолжающейся военной спецоперации взяли под контроль несколько населенных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T20:18

2022-03-10T20:18

2022-03-10T22:58

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские войска в рамках продолжающейся военной спецоперации взяли под контроль несколько населенных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на глубину десять километров и взяли под контроль населенные пункты Степное, Крапивницкое, Малый Кременьчик, Новопетриковка и Ялынское", — сказал он.Представитель ведомства добавил, что группировка войск Донецкой народной республики взяла под контроль населенные пункты Марьяновка, Лазаревка, Лесное.Кроме того, подразделения республики с севера продвинулись на километр вглубь Мариуполя.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.В Минобороны подчеркивают, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр, украина