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Сенатор рассказал, что будет с активами компаний, уходящих из России
Сенатор рассказал, что будет с активами компаний, уходящих из России - РИА Новости, 10.03.2022
Сенатор рассказал, что будет с активами компаний, уходящих из России
Активы иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть заблокированы, а права собственности ограничены, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:24
2022-03-10T09:32
экономика
россия
андрей клишас
совет федерации рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Активы иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть заблокированы, а права собственности ограничены, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."В отношении иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть применены не только такие меры, как национализация, но и ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов и другие меры", - сказал он.
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экономика, россия, андрей клишас, совет федерации рф
09:24 10.03.2022 (обновлено: 09:32 10.03.2022)
 
Сенатор рассказал, что будет с активами компаний, уходящих из России

Сенатор Клишас: активы иностранных компаний, уходящих из России, могут быть заблокированы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Андрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Активы иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть заблокированы, а права собственности ограничены, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"В отношении иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть применены не только такие меры, как национализация, но и ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов и другие меры", - сказал он.
 
ЭкономикаРоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФ
 
 
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