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Сенатор рассказал, что будет с активами компаний, уходящих из России

Сенатор рассказал, что будет с активами компаний, уходящих из России - РИА Новости, 10.03.2022

Сенатор рассказал, что будет с активами компаний, уходящих из России

Активы иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть заблокированы, а права собственности ограничены, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:24

2022-03-10T09:24

2022-03-10T09:32

экономика

россия

андрей клишас

совет федерации рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Активы иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть заблокированы, а права собственности ограничены, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."В отношении иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть применены не только такие меры, как национализация, но и ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов и другие меры", - сказал он.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, андрей клишас, совет федерации рф