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Сенатор рассказал, что будет с активами компаний, уходящих из России
Сенатор рассказал, что будет с активами компаний, уходящих из России - РИА Новости, 10.03.2022
Сенатор рассказал, что будет с активами компаний, уходящих из России
Активы иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть заблокированы, а права собственности ограничены, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:24
2022-03-10T09:24
2022-03-10T09:32
экономика
россия
андрей клишас
совет федерации рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Активы иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть заблокированы, а права собственности ограничены, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."В отношении иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть применены не только такие меры, как национализация, но и ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов и другие меры", - сказал он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, андрей клишас, совет федерации рф
09:24 10.03.2022 (обновлено: 09:32 10.03.2022)
Сенатор рассказал, что будет с активами компаний, уходящих из России
Сенатор Клишас: активы иностранных компаний, уходящих из России, могут быть заблокированы
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Активы иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть заблокированы, а права собственности ограничены, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"В отношении иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть применены не только такие меры, как национализация, но и ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов и другие меры", - сказал он.