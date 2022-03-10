https://ria.ru/20220310/kazn-1777450074.html

Мораторий на казнь не связан с членством в Совете Европы, заявили в Совфеде

Мораторий на казнь не связан с членством в Совете Европы, заявили в Совфеде - РИА Новости, 10.03.2022

Мораторий на казнь не связан с членством в Совете Европы, заявили в Совфеде

Мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с ее членством в Совете Европы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:02

2022-03-10T13:02

2022-03-10T13:07

андрей клишас

общество

россия

совет европы

совет федерации рф

смертная казнь в россии: формальность и реальность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_0:122:2981:1799_1920x0_80_0_0_51b65f1ccd68811b26e4ae690ea06518.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с ее членством в Совете Европы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Еще раз отмечу: мораторий носит бессрочный характер. Он не связан с нашим пребыванием в Совете Европы, потому что Россия – суверенное государство, и Конституционный суд сам определяет все вопросы, связанные с публичным правопорядком. А применение смертной казни, безусловно, к этому относится", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220304/priostanovka-1776410407.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей клишас, общество, россия, совет европы, совет федерации рф, смертная казнь в россии: формальность и реальность