https://ria.ru/20220310/kazn-1777450074.html
Мораторий на казнь не связан с членством в Совете Европы, заявили в Совфеде
Мораторий на казнь не связан с членством в Совете Европы, заявили в Совфеде - РИА Новости, 10.03.2022
Мораторий на казнь не связан с членством в Совете Европы, заявили в Совфеде
Мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с ее членством в Совете Европы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:02
2022-03-10T13:02
2022-03-10T13:07
андрей клишас
общество
россия
совет европы
совет федерации рф
смертная казнь в россии: формальность и реальность
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с ее членством в Совете Европы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Еще раз отмечу: мораторий носит бессрочный характер. Он не связан с нашим пребыванием в Совете Европы, потому что Россия – суверенное государство, и Конституционный суд сам определяет все вопросы, связанные с публичным правопорядком. А применение смертной казни, безусловно, к этому относится", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220304/priostanovka-1776410407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, общество, россия, совет европы, совет федерации рф, смертная казнь в россии: формальность и реальность
13:02 10.03.2022 (обновлено: 13:07 10.03.2022)
Мораторий на казнь не связан с членством в Совете Европы, заявили в Совфеде
Сенатор Клишас: мораторий на смертную казнь не связан с членством в Совете Европы