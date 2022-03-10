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Климов назвал мораторий на смертную казнь суверенным правом России
Климов назвал мораторий на смертную казнь суверенным правом России - РИА Новости, 10.03.2022
Климов назвал мораторий на смертную казнь суверенным правом России
Мораторий на смертную казнь является суверенным правом РФ и не зависит от участия Москвы в международных организациях, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:16
2022-03-10T11:53
политика
андрей климов
совет федерации рф
россия
совет европы
андрей клишас
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мораторий на смертную казнь является суверенным правом РФ и не зависит от участия Москвы в международных организациях, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Мораторий на смертную казнь является суверенным делом РФ, и он никак не зависит от нашего участия в международных организациях", - сказал политик.Климов отметил, что это суверенное решение РФ, и "только мы можем изменить его в какую бы то ни было сторону"."Это не значит, что мы вышли из Совета Европы, и началась какая-то другая жизнь, ничего подобного. Просто освободились от ненужных расходов, от пустой траты времени", - заявил парламентарий.Он отметил, что невозможно вести диалог с политиками, которые априори будут принимать решения, исходя из того, "что им скажут из Брюсселя, или из Вашингтона". "Я поддерживаю такого рода решение (выход РФ из СЕ – ред.) и считаю, что его надо было принимать пораньше", - заключил Климов.В четверг МИД РФ заявил, что Россия не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации – Совета Европы – "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России".Как отмечал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, выход России из Совета Европы не отразится негативно на правах российских граждан.
https://ria.ru/20220310/evropa-1777422756.html
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политика, андрей климов, совет федерации рф, россия, совет европы, андрей клишас
11:16 10.03.2022 (обновлено: 11:53 10.03.2022)
 
Климов назвал мораторий на смертную казнь суверенным правом России

Сенатор Климов заявил, что мораторий на смертную казнь это суверенное право России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мораторий на смертную казнь является суверенным правом РФ и не зависит от участия Москвы в международных организациях, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Мораторий на смертную казнь является суверенным делом РФ, и он никак не зависит от нашего участия в международных организациях", - сказал политик.
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Климов отметил, что это суверенное решение РФ, и "только мы можем изменить его в какую бы то ни было сторону".
"Это не значит, что мы вышли из Совета Европы, и началась какая-то другая жизнь, ничего подобного. Просто освободились от ненужных расходов, от пустой траты времени", - заявил парламентарий.
Он отметил, что невозможно вести диалог с политиками, которые априори будут принимать решения, исходя из того, "что им скажут из Брюсселя, или из Вашингтона". "Я поддерживаю такого рода решение (выход РФ из СЕ – ред.) и считаю, что его надо было принимать пораньше", - заключил Климов.
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Как отмечал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, выход России из Совета Европы не отразится негативно на правах российских граждан.
 
ПолитикаАндрей КлимовСовет Федерации РФРоссияСовет ЕвропыАндрей Клишас
 
 
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