https://ria.ru/20220310/kazn-1777425807.html

Климов назвал мораторий на смертную казнь суверенным правом России

Климов назвал мораторий на смертную казнь суверенным правом России - РИА Новости, 10.03.2022

Климов назвал мораторий на смертную казнь суверенным правом России

Мораторий на смертную казнь является суверенным правом РФ и не зависит от участия Москвы в международных организациях, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:16

2022-03-10T11:16

2022-03-10T11:53

политика

андрей климов

совет федерации рф

россия

совет европы

андрей клишас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мораторий на смертную казнь является суверенным правом РФ и не зависит от участия Москвы в международных организациях, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Мораторий на смертную казнь является суверенным делом РФ, и он никак не зависит от нашего участия в международных организациях", - сказал политик.Климов отметил, что это суверенное решение РФ, и "только мы можем изменить его в какую бы то ни было сторону"."Это не значит, что мы вышли из Совета Европы, и началась какая-то другая жизнь, ничего подобного. Просто освободились от ненужных расходов, от пустой траты времени", - заявил парламентарий.Он отметил, что невозможно вести диалог с политиками, которые априори будут принимать решения, исходя из того, "что им скажут из Брюсселя, или из Вашингтона". "Я поддерживаю такого рода решение (выход РФ из СЕ – ред.) и считаю, что его надо было принимать пораньше", - заключил Климов.В четверг МИД РФ заявил, что Россия не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации – Совета Европы – "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России".Как отмечал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, выход России из Совета Европы не отразится негативно на правах российских граждан.

https://ria.ru/20220310/evropa-1777422756.html

https://ria.ru/20220310/sovetevropy-1777431499.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, андрей климов, совет федерации рф, россия, совет европы, андрей клишас