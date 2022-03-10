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Климов назвал мораторий на смертную казнь суверенным правом России
Климов назвал мораторий на смертную казнь суверенным правом России - РИА Новости, 10.03.2022
Климов назвал мораторий на смертную казнь суверенным правом России
Мораторий на смертную казнь является суверенным правом РФ и не зависит от участия Москвы в международных организациях, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:16
2022-03-10T11:16
2022-03-10T11:53
политика
андрей климов
совет федерации рф
россия
совет европы
андрей клишас
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мораторий на смертную казнь является суверенным правом РФ и не зависит от участия Москвы в международных организациях, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Мораторий на смертную казнь является суверенным делом РФ, и он никак не зависит от нашего участия в международных организациях", - сказал политик.Климов отметил, что это суверенное решение РФ, и "только мы можем изменить его в какую бы то ни было сторону"."Это не значит, что мы вышли из Совета Европы, и началась какая-то другая жизнь, ничего подобного. Просто освободились от ненужных расходов, от пустой траты времени", - заявил парламентарий.Он отметил, что невозможно вести диалог с политиками, которые априори будут принимать решения, исходя из того, "что им скажут из Брюсселя, или из Вашингтона". "Я поддерживаю такого рода решение (выход РФ из СЕ – ред.) и считаю, что его надо было принимать пораньше", - заключил Климов.В четверг МИД РФ заявил, что Россия не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации – Совета Европы – "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России".Как отмечал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, выход России из Совета Европы не отразится негативно на правах российских граждан.
https://ria.ru/20220310/evropa-1777422756.html
https://ria.ru/20220310/sovetevropy-1777431499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, андрей климов, совет федерации рф, россия, совет европы, андрей клишас
11:16 10.03.2022 (обновлено: 11:53 10.03.2022)
Климов назвал мораторий на смертную казнь суверенным правом России
Сенатор Климов заявил, что мораторий на смертную казнь это суверенное право России
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мораторий на смертную казнь является суверенным правом РФ и не зависит от участия Москвы в международных организациях, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Мораторий на смертную казнь является суверенным делом РФ, и он никак не зависит от нашего участия в международных организациях", - сказал политик.
Климов отметил, что это суверенное решение РФ, и "только мы можем изменить его в какую бы то ни было сторону".
"Это не значит, что мы вышли из Совета Европы
, и началась какая-то другая жизнь, ничего подобного. Просто освободились от ненужных расходов, от пустой траты времени", - заявил парламентарий.
Он отметил, что невозможно вести диалог с политиками, которые априори будут принимать решения, исходя из того, "что им скажут из Брюсселя, или из Вашингтона". "Я поддерживаю такого рода решение (выход РФ из СЕ – ред.) и считаю, что его надо было принимать пораньше", - заключил Климов.
В четверг МИД РФ заявил, что Россия
не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации – Совета Европы – "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России".
Как отмечал председатель комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству Андрей Клишас
, выход России из Совета Европы не отразится негативно на правах российских граждан.