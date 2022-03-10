https://ria.ru/20220310/kazakhstan-1777400175.html
В Казахстане рассказали о работе построенной при поддержке США лаборатории
В Казахстане рассказали о работе построенной при поддержке США лаборатории - РИА Новости, 10.03.2022
В Казахстане рассказали о работе построенной при поддержке США лаборатории
Референтная лаборатория в Алма-Ате, построенная при поддержке США, принадлежит Казахстану и работает в его интересах, заявил заместитель премьера - министр... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:32
2022-03-10T08:32
2022-03-10T08:32
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признание днр и лнр в россии
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НУР-СУЛТАН, 10 мар – РИА Новости. Референтная лаборатория в Алма-Ате, построенная при поддержке США, принадлежит Казахстану и работает в его интересах, заявил заместитель премьера - министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.Глава МИД заверил, что никаких разработок американские или другие ученые из третьих стран "там не ведут". "И, как вы знаете, благодаря наличию этой лаборатории была разработана наша вакцина против коронавируса QazVac", - добавил Тлеуберди.Ранее главный государственный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин сообщал, что построенная в Алма-Ате на средства США Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) для исследований особо опасных патогенов является исключительно гражданским объектом, а работают в ней казахстанские специалисты.В российских СМИ высказывались предположения, что построенная в Алма-Ате ЦРЛ является одним из "военно-биологических объектов", которые США строят по периметру границ России и которые могут быть использованы в военных целях.Лаборатория построена на территории Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций (КНЦКЗИ), работающего с 1948 года. Казахстанские власти ранее сообщали, что здания, лаборатории и оборудование КНЦКЗИ уже устарели и перенос "музейных штаммов" в "уникальное защищенное здание", обладающее устойчивостью при землетрясении в 9 баллов, только повысит безопасность института для населения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, казахстан, признание днр и лнр в россии
В Казахстане рассказали о работе построенной при поддержке США лаборатории
В Казахстане рассказали о работе построенной при поддержке США лаборатории в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 10 мар – РИА Новости. Референтная лаборатория в Алма-Ате, построенная при поддержке США, принадлежит Казахстану и работает в его интересах, заявил заместитель премьера - министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.
"Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория, эта лаборатория была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США
. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана
, сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские, научные разработки в этой лаборатории", - сказал он журналистам в кулуарах заседания правительства.
Глава МИД заверил, что никаких разработок американские или другие ученые из третьих стран "там не ведут". "И, как вы знаете, благодаря наличию этой лаборатории была разработана наша вакцина против коронавируса QazVac", - добавил Тлеуберди.
Ранее главный государственный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин сообщал, что построенная в Алма-Ате
на средства США Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) для исследований особо опасных патогенов является исключительно гражданским объектом, а работают в ней казахстанские специалисты.
В российских СМИ высказывались предположения, что построенная в Алма-Ате ЦРЛ является одним из "военно-биологических объектов", которые США строят по периметру границ России
и которые могут быть использованы в военных целях.
Лаборатория построена на территории Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций (КНЦКЗИ), работающего с 1948 года. Казахстанские власти ранее сообщали, что здания, лаборатории и оборудование КНЦКЗИ уже устарели и перенос "музейных штаммов" в "уникальное защищенное здание", обладающее устойчивостью при землетрясении в 9 баллов, только повысит безопасность института для населения.