https://ria.ru/20220310/it-1777515326.html
В России создадут условия для привлечения IT-специалистов, заявил Мишустин
В России создадут условия для привлечения IT-специалистов, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.03.2022
В России создадут условия для привлечения IT-специалистов, заявил Мишустин
Власти РФ будут создавать условия для привлечения IT-специалистов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:05
2022-03-10T17:05
2022-03-10T17:12
михаил мишустин
it-компании
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти РФ будут создавать условия для привлечения IT-специалистов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."По согласованию с вами, Владимир Владимирович, мы подготовили целый комплекс мер для помощи IT-индустрии. В него, в частности, входит освобождение всех профильных компаний от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. И конечно, будем дальше создавать условия для привлечения специалистов в этот сектор экономики", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20220310/it-giganty-1777424456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, it-компании, россия, владимир путин, экономика
17:05 10.03.2022 (обновлено: 17:12 10.03.2022)
В России создадут условия для привлечения IT-специалистов, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: власти будут создавать условия для привлечения IT-специалистов