https://ria.ru/20220310/it-1777515326.html

В России создадут условия для привлечения IT-специалистов, заявил Мишустин

В России создадут условия для привлечения IT-специалистов, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.03.2022

В России создадут условия для привлечения IT-специалистов, заявил Мишустин

Власти РФ будут создавать условия для привлечения IT-специалистов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:05

2022-03-10T17:05

2022-03-10T17:12

михаил мишустин

it-компании

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти РФ будут создавать условия для привлечения IT-специалистов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."По согласованию с вами, Владимир Владимирович, мы подготовили целый комплекс мер для помощи IT-индустрии. В него, в частности, входит освобождение всех профильных компаний от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. И конечно, будем дальше создавать условия для привлечения специалистов в этот сектор экономики", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20220310/it-giganty-1777424456.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

михаил мишустин, it-компании, россия, владимир путин, экономика