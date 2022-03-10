https://ria.ru/20220310/informirovanie-1777569802.html

Киев не информирует жителей об открытии гумкоридоров, заявило Минобороны

Киев не информирует жителей об открытии гумкоридоров, заявило Минобороны - РИА Новости, 10.03.2022

Киев не информирует жителей об открытии гумкоридоров, заявило Минобороны

Украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T23:19

2022-03-10T23:19

2022-03-10T23:19

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинская сторона всячески препятствует эвакуации мирных жителей и иностранных граждан, запуганных неонацистами физической расправой людей, во-первых, никто не оповещает о наличии гуманитарных коридоров, а во-вторых, те, кто и узнают об этих коридорах, физически туда попасть не могут, ввиду массового террора, устроенного киевскими властями", - сказал он.По словам Мизинцева, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, в первую очередь в сторону России."Вырваться из блокированных националистами населенных пунктов удается только отдельным гражданам и одиночным автомобилям. За сутки – 117 таких счастливых случаев, это те люди, которые на личных автомобилях, а также пешком, хорошо зная местность, по так называемым "партизанским тропам", вырвались на территорию Российской Федерации. В результате, таким образом, удалось выбраться 341 человеку", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр