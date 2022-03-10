Киев не информирует жителей об открытии гумкоридоров, заявило Минобороны

Минобороны заявило, что Киев не информирует жителей об открытии гумкоридоров
Специализированная школа № 8 работала в поселке Сартана с конца 1990-х.
Специализированная школа № 8 работала в поселке Сартана с конца 1990-х.
Школа ориентировалась на углубленную языковую подготовку, здесь учили новогреческому.
Школа ориентировалась на углубленную языковую подготовку, здесь учили новогреческому.
Так было до 26 февраля, когда украинский националистический батальон "Азов" атаковал Сартану.
Так было до 26 февраля, когда украинский националистический батальон "Азов" атаковал Сартану.
Поселок обстреливали реактивными системами залпового огня "Град".
Поселок обстреливали реактивными системами залпового огня "Град".
Российские военные зафиксировали удары по жилым кварталам.
Российские военные зафиксировали удары по жилым кварталам.
Разрушены дома, погибли и пострадали мирные люди.
Разрушены дома, погибли и пострадали мирные люди.
Пятого марта Сартана перешла под контроль ДНР.
Жители Сартаны в бомбоубежище, оборудованном в подвале школы № 8.
Жители Сартаны в бомбоубежище, оборудованном в подвале школы № 8.
Специализированная школа № 8 работала в поселке Сартана с конца 1990-х.
Школа ориентировалась на углубленную языковую подготовку, здесь учили новогреческому.
Так было до 26 февраля, когда украинский националистический батальон "Азов" атаковал Сартану.
Поселок обстреливали реактивными системами залпового огня "Град".
Российские военные зафиксировали удары по жилым кварталам.
Разрушены дома, погибли и пострадали мирные люди.
Пятого марта Сартана перешла под контроль ДНР.
Жители Сартаны в бомбоубежище, оборудованном в подвале школы № 8.