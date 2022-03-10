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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/informirovanie-1777569802.html
Киев не информирует жителей об открытии гумкоридоров, заявило Минобороны
Киев не информирует жителей об открытии гумкоридоров, заявило Минобороны - РИА Новости, 10.03.2022
Киев не информирует жителей об открытии гумкоридоров, заявило Минобороны
Украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T23:19
2022-03-10T23:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинская сторона всячески препятствует эвакуации мирных жителей и иностранных граждан, запуганных неонацистами физической расправой людей, во-первых, никто не оповещает о наличии гуманитарных коридоров, а во-вторых, те, кто и узнают об этих коридорах, физически туда попасть не могут, ввиду массового террора, устроенного киевскими властями", - сказал он.По словам Мизинцева, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, в первую очередь в сторону России."Вырваться из блокированных националистами населенных пунктов удается только отдельным гражданам и одиночным автомобилям. За сутки – 117 таких счастливых случаев, это те люди, которые на личных автомобилях, а также пешком, хорошо зная местность, по так называемым "партизанским тропам", вырвались на территорию Российской Федерации. В результате, таким образом, удалось выбраться 341 человеку", - добавил генерал.
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
23:19 10.03.2022
 
Киев не информирует жителей об открытии гумкоридоров, заявило Минобороны

Минобороны заявило, что Киев не информирует жителей об открытии гумкоридоров

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинская сторона всячески препятствует эвакуации мирных жителей и иностранных граждан, запуганных неонацистами физической расправой людей, во-первых, никто не оповещает о наличии гуманитарных коридоров, а во-вторых, те, кто и узнают об этих коридорах, физически туда попасть не могут, ввиду массового террора, устроенного киевскими властями", - сказал он.
Участники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армией (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Смехотворный" геноцид: почему Европа не видит нацистов на Украине
По словам Мизинцева, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, в первую очередь в сторону России.
"Вырваться из блокированных националистами населенных пунктов удается только отдельным гражданам и одиночным автомобилям. За сутки – 117 таких счастливых случаев, это те люди, которые на личных автомобилях, а также пешком, хорошо зная местность, по так называемым "партизанским тропам", вырвались на территорию Российской Федерации. В результате, таким образом, удалось выбраться 341 человеку", - добавил генерал.
Разрушенная школа в поселке Сартана под Мариуполем
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Специализированная школа № 8 работала в поселке Сартана с конца 1990-х.

Выбитые взрывами окна в классе школы в поселке Сартана в Донецкой народной республике
1 из 10

Специализированная школа № 8 работала в поселке Сартана с конца 1990-х.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Школа ориентировалась на углубленную языковую подготовку, здесь учили новогреческому.

Ребенок подметает мусор в разрушенном спортивном зале школы в поселке Сартана в Донецкой народной республике
2 из 10

Школа ориентировалась на углубленную языковую подготовку, здесь учили новогреческому.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Так было до 26 февраля, когда украинский националистический батальон "Азов" атаковал Сартану.

Мужчина в одном из классов школы в поселке Сартана в Донецкой народной республике
3 из 10

Так было до 26 февраля, когда украинский националистический батальон "Азов" атаковал Сартану.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Поселок обстреливали реактивными системами залпового огня "Град".

Мужчина в разрушенном спортивном зале специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
4 из 10

Поселок обстреливали реактивными системами залпового огня "Град".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Российские военные зафиксировали удары по жилым кварталам.

Мужчина в здании специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
5 из 10

Российские военные зафиксировали удары по жилым кварталам.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разрушены дома, погибли и пострадали мирные люди.

Мужчины в разрушенном здании специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
6 из 10

Разрушены дома, погибли и пострадали мирные люди.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Под обстрел попала и школа.

Мужчина с детьми в одном из классов специализированной школы с углублённым изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
7 из 10

Под обстрел попала и школа.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Пятого марта Сартана перешла под контроль ДНР.

Мужчина у здания специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
8 из 10

Пятого марта Сартана перешла под контроль ДНР.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В школе начались восстановительные работы.

Мужчины ремонтируют выбитые взрывами окна в здании специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
9 из 10

В школе начались восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители Сартаны в бомбоубежище, оборудованном в подвале школы № 8.

Местные жители, живущие в бомбоубежище в подвале специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
10 из 10

Жители Сартаны в бомбоубежище, оборудованном в подвале школы № 8.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 10

Специализированная школа № 8 работала в поселке Сартана с конца 1990-х.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 10

Школа ориентировалась на углубленную языковую подготовку, здесь учили новогреческому.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 10

Так было до 26 февраля, когда украинский националистический батальон "Азов" атаковал Сартану.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 10

Поселок обстреливали реактивными системами залпового огня "Град".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Российские военные зафиксировали удары по жилым кварталам.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 10

Разрушены дома, погибли и пострадали мирные люди.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 10

Под обстрел попала и школа.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 10

Пятого марта Сартана перешла под контроль ДНР.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 10

В школе начались восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 10

Жители Сартаны в бомбоубежище, оборудованном в подвале школы № 8.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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