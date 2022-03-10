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Туризм
https://ria.ru/20220310/gruziya-1777485486.html
Вернуться в Россию через Грузию стало проще благодаря новым рейсам
Вернуться в Россию через Грузию стало проще благодаря новым рейсам - РИА Новости, 10.03.2022
Вернуться в Россию через Грузию стало проще благодаря новым рейсам
У российских туристов появилось больше вариантов вернуться на родину через Грузию и Беларусь: авиакомпания Georgian Airways объявила о возобновлении рейсов в... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T19:28
2022-03-10T19:28
туризм
грузия
россия
georgian airways
минск
тбилиси
новости - туризм
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. У российских туристов появилось больше вариантов вернуться на родину через Грузию и Беларусь: авиакомпания Georgian Airways объявила о возобновлении рейсов в Минск, сообщает АТОР.Решение грузинского перевозчика о восстановлении регулярных полетов из Тбилиси в белорусскую столицу и обратно, приостановленных в 2020 году из-за пандемии, увеличивает шансы россиян на возвращение из-за рубежа, уверены эксперты.По их словам, в Грузию можно прилететь из ОАЭ, Египта, Турции, Азербайджана, Катара, Казахстана и других стран, затем пересесть на стыковочный рейс в Минск, а оттуда уже отправиться в РФ — самолетом или поездом.Уточняется, что Georgian Airways планирует выполнять полеты четыре раза в неделю по вторникам, средам, четвергам и пятницам. Отправление из Тбилиси — в пять утра, из Минска — в 10:15. Время в дороге составит чуть больше четырех часов.Стоимость билетов на рейс на ближайшие даты стартует от 383 евро с человека.
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грузия, россия, georgian airways, минск, тбилиси, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры
19:28 10.03.2022
 
Вернуться в Россию через Грузию стало проще благодаря новым рейсам

Грузинский национальный перевозчик Georgian Airways возобновил рейсы из Тбилиси в Минск

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСамолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways совершает первый регулярный международный рейс Тбилиси-Казань-Тбилиси в Международном аэропорту "Казань". 26 марта 2018
Самолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways совершает первый регулярный международный рейс Тбилиси-Казань-Тбилиси в Международном аэропорту Казань. 26 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. У российских туристов появилось больше вариантов вернуться на родину через Грузию и Беларусь: авиакомпания Georgian Airways объявила о возобновлении рейсов в Минск, сообщает АТОР.
Решение грузинского перевозчика о восстановлении регулярных полетов из Тбилиси в белорусскую столицу и обратно, приостановленных в 2020 году из-за пандемии, увеличивает шансы россиян на возвращение из-за рубежа, уверены эксперты.
По их словам, в Грузию можно прилететь из ОАЭ, Египта, Турции, Азербайджана, Катара, Казахстана и других стран, затем пересесть на стыковочный рейс в Минск, а оттуда уже отправиться в РФ — самолетом или поездом.
Уточняется, что Georgian Airways планирует выполнять полеты четыре раза в неделю по вторникам, средам, четвергам и пятницам. Отправление из Тбилиси — в пять утра, из Минска — в 10:15. Время в дороге составит чуть больше четырех часов.
Стоимость билетов на рейс на ближайшие даты стартует от 383 евро с человека.
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