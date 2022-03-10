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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка - РИА Новости, 10.03.2022
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Перестрелка между пограничниками произошла на границе Таджикистана и Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранслужбы Киргизии. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:33
2022-03-10T09:41
таджикистан
в мире
киргизия
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БИШКЕК, 10 мар - РИА Новости. Перестрелка между пограничниками произошла на границе Таджикистана и Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранслужбы Киргизии.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Последний инцидент с применением оружия произошел в конце января. Боестолкновения между пограничниками, начавшиеся из-за перекрытия таджикистанцами киргизской дороги, длились в течение нескольких часов. Перемирия удалось достичь только после переговоров представителей двух стран. В ходе конфликта пострадали более 30 человек с обеих сторон.
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таджикистан, в мире, киргизия
09:33 10.03.2022 (обновлено: 09:41 10.03.2022)
 
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

© Фото : пресс-служба ГПС КРВоеннослужащие на границе Киргизии и Таджикистана
Военнослужащие на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Фото : пресс-служба ГПС КР
Военнослужащие на границе Киргизии и Таджикистана
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БИШКЕК, 10 мар - РИА Новости. Перестрелка между пограничниками произошла на границе Таджикистана и Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранслужбы Киргизии.
"На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия", - заявил представитель пресс-службы.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Последний инцидент с применением оружия произошел в конце января. Боестолкновения между пограничниками, начавшиеся из-за перекрытия таджикистанцами киргизской дороги, длились в течение нескольких часов. Перемирия удалось достичь только после переговоров представителей двух стран. В ходе конфликта пострадали более 30 человек с обеих сторон.
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