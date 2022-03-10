https://ria.ru/20220310/granitsa-1777407580.html

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка - РИА Новости, 10.03.2022

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Перестрелка между пограничниками произошла на границе Таджикистана и Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранслужбы Киргизии. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:33

2022-03-10T09:33

2022-03-10T09:41

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БИШКЕК, 10 мар - РИА Новости. Перестрелка между пограничниками произошла на границе Таджикистана и Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранслужбы Киргизии.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Последний инцидент с применением оружия произошел в конце января. Боестолкновения между пограничниками, начавшиеся из-за перекрытия таджикистанцами киргизской дороги, длились в течение нескольких часов. Перемирия удалось достичь только после переговоров представителей двух стран. В ходе конфликта пострадали более 30 человек с обеих сторон.

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

таджикистан, в мире, киргизия