Сертификаты безопасности для сайтов можно получить на "Госуслугах"
Минцифры: сертификаты безопасности для российских сайтов можно получить на "Госуслугах"
© Владимир ТрефиловСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
© Владимир Трефилов
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сервис выдачи сертификатов безопасности для российских сайтов заработал на портале "Госуслуги", владельцы ресурсов могут получить документ в онлайн-режиме в течение пяти рабочих дней, говорится в сообщении Минцифры РФ.
В конце прошлой недели Минцифры РФ сообщило, что нормативно-правовые акты, регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским юридическим лицам, которые помогут сохранить безопасный доступ к сайтам, будут приняты в ближайшее время.
"На портале Госуслуг заработал сервис выдачи сертификатов безопасности для российских сайтов. Получить сертификат могут юрлица – владельцы сайтов полностью в онлайн-режиме, в течение 5 рабочих дней. Сертификат безопасности (SSL/TLS-сертификат) помогает передавать данные в зашифрованном виде, подтверждать подлинность сайта и его принадлежность владельцу, защищает онлайн-транзакции и передачу файлов", - говорится в сообщении.
По окончании срока действия сертификата или его аннулирования владельцы доменов смогут обратиться за новым документом через "Госуслуги". SSL/TLS-сертификаты выпускаются на базе Национального удостоверяющего центра Минцифры, на данный момент работу российских сертификатов поддерживают браузеры "Яндекс.Браузер" и "Атом".
Перечень доменов, на которые выданы российские сертификаты безопасности, можно найти на портале "Госуслуги", отмечает ведомство.
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