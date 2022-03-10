https://ria.ru/20220310/gosuslugi-1777546510.html

Сертификаты безопасности для сайтов можно получить на "Госуслугах"

Сертификаты безопасности для сайтов можно получить на "Госуслугах" - РИА Новости, 10.03.2022

Сертификаты безопасности для сайтов можно получить на "Госуслугах"

Сервис выдачи сертификатов безопасности для российских сайтов заработал на портале "Госуслуги", владельцы ресурсов могут получить документ в онлайн-режиме в... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T19:10

2022-03-10T19:10

2022-03-10T19:10

общество

технологии

россия

яндекс

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

интернет

госуслуги

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сервис выдачи сертификатов безопасности для российских сайтов заработал на портале "Госуслуги", владельцы ресурсов могут получить документ в онлайн-режиме в течение пяти рабочих дней, говорится в сообщении Минцифры РФ.В конце прошлой недели Минцифры РФ сообщило, что нормативно-правовые акты, регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским юридическим лицам, которые помогут сохранить безопасный доступ к сайтам, будут приняты в ближайшее время."На портале Госуслуг заработал сервис выдачи сертификатов безопасности для российских сайтов. Получить сертификат могут юрлица – владельцы сайтов полностью в онлайн-режиме, в течение 5 рабочих дней. Сертификат безопасности (SSL/TLS-сертификат) помогает передавать данные в зашифрованном виде, подтверждать подлинность сайта и его принадлежность владельцу, защищает онлайн-транзакции и передачу файлов", - говорится в сообщении.По окончании срока действия сертификата или его аннулирования владельцы доменов смогут обратиться за новым документом через "Госуслуги". SSL/TLS-сертификаты выпускаются на базе Национального удостоверяющего центра Минцифры, на данный момент работу российских сертификатов поддерживают браузеры "Яндекс.Браузер" и "Атом".Перечень доменов, на которые выданы российские сертификаты безопасности, можно найти на портале "Госуслуги", отмечает ведомство.

https://ria.ru/20220305/podderzhka-1776703787.html

https://ria.ru/20220305/po-1776692177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, россия, яндекс, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), интернет, госуслуги