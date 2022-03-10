https://ria.ru/20220310/gosregulirovanie-1777525122.html
Мантуров ответил на вопрос о регулировании цен на социально значимые товары
Мантуров ответил на вопрос о регулировании цен на социально значимые товары - РИА Новости, 10.03.2022
Мантуров ответил на вопрос о регулировании цен на социально значимые товары
Власти России применят механизм государственного регулирования цен на социально значимые товары в крайнем случае при необоснованном росте цен на них, сообщил... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:40
2022-03-10T17:40
2022-03-10T18:03
россия
владимир путин
экономика
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
цены
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти России применят механизм государственного регулирования цен на социально значимые товары в крайнем случае при необоснованном росте цен на них, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."По социально значимым товарам низкого ценового сегмента у правительства есть механизм государственного регулирования, к которому мы ни разу не прибегали и в текущих условиях эта мера будет задействована в самом крайнем случае при необоснованном росте цен", - сказал Мантуров на совещании у президента с правительством.Он добавил, что "при этом нужно максимально высвобождать предпринимательскую инициативу"."Мы должны снять все избыточные ограничения по ярмаркам, рынкам, нестационарной, мобильной торговле - по свободному доступу на них продуктов частных подворий", - сказал министр."При вашем (президента Владимира Путина - ред.) согласии будем готовы оперативно разработать и представить в правительство проект указа о дальнейших мерах по обеспечению свободы торговли", - заключил министр.
https://ria.ru/20220310/eksport-1777527421.html
https://ria.ru/20220310/uscherb-1777529326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), цены
17:40 10.03.2022 (обновлено: 18:03 10.03.2022)
Мантуров ответил на вопрос о регулировании цен на социально значимые товары
Мантуров: госрегулирование цен на социально значимые товары применят в крайнем случае