https://ria.ru/20220310/gosregulirovanie-1777525122.html

Мантуров ответил на вопрос о регулировании цен на социально значимые товары

Мантуров ответил на вопрос о регулировании цен на социально значимые товары - РИА Новости, 10.03.2022

Мантуров ответил на вопрос о регулировании цен на социально значимые товары

Власти России применят механизм государственного регулирования цен на социально значимые товары в крайнем случае при необоснованном росте цен на них, сообщил... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:40

2022-03-10T17:40

2022-03-10T18:03

россия

владимир путин

экономика

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

цены

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти России применят механизм государственного регулирования цен на социально значимые товары в крайнем случае при необоснованном росте цен на них, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."По социально значимым товарам низкого ценового сегмента у правительства есть механизм государственного регулирования, к которому мы ни разу не прибегали и в текущих условиях эта мера будет задействована в самом крайнем случае при необоснованном росте цен", - сказал Мантуров на совещании у президента с правительством.Он добавил, что "при этом нужно максимально высвобождать предпринимательскую инициативу"."Мы должны снять все избыточные ограничения по ярмаркам, рынкам, нестационарной, мобильной торговле - по свободному доступу на них продуктов частных подворий", - сказал министр."При вашем (президента Владимира Путина - ред.) согласии будем готовы оперативно разработать и представить в правительство проект указа о дальнейших мерах по обеспечению свободы торговли", - заключил министр.

https://ria.ru/20220310/eksport-1777527421.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), цены