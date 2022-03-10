https://ria.ru/20220310/evropa-1777422756.html

В Совфеде рассказали о процедуре выхода из Совета Европы

В Совфеде рассказали о процедуре выхода из Совета Европы - РИА Новости, 10.03.2022

В Совфеде рассказали о процедуре выхода из Совета Европы

Выход России из СЕ прекращается в конце текущего финансового года, одновременно происходит денонсация Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:03

2022-03-10T11:03

2022-03-10T11:06

политика

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совет европы

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Выход России из СЕ прекращается в конце текущего финансового года, одновременно происходит денонсация Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Если уведомление направлено в течение последних трёх месяцев финансового года, то прекращение членства наступает в конце следующего финансового года, пояснил он."Механизм выхода предполагает одновременную денонсацию Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ)", - отметил Косачев.При этом "денонсация не освобождает соответствующую страну от ее обязательств по ЕКПЧ в отношении любого действия, которое могло явиться нарушением таких обязательств и могло быть совершено ею до даты вступления денонсации в силу", процитировал сенатор положения конвенции.

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/rossiya-1777417453.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, константин косачев, совет европы, совет федерации рф, европа