https://ria.ru/20220310/evropa-1777422756.html
В Совфеде рассказали о процедуре выхода из Совета Европы
В Совфеде рассказали о процедуре выхода из Совета Европы - РИА Новости, 10.03.2022
В Совфеде рассказали о процедуре выхода из Совета Европы
Выход России из СЕ прекращается в конце текущего финансового года, одновременно происходит денонсация Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:03
2022-03-10T11:03
2022-03-10T11:06
политика
россия
константин косачев
совет европы
совет федерации рф
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Выход России из СЕ прекращается в конце текущего финансового года, одновременно происходит денонсация Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Если уведомление направлено в течение последних трёх месяцев финансового года, то прекращение членства наступает в конце следующего финансового года, пояснил он."Механизм выхода предполагает одновременную денонсацию Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ)", - отметил Косачев.При этом "денонсация не освобождает соответствующую страну от ее обязательств по ЕКПЧ в отношении любого действия, которое могло явиться нарушением таких обязательств и могло быть совершено ею до даты вступления денонсации в силу", процитировал сенатор положения конвенции.
https://radiosputnik.ria.ru/20220310/rossiya-1777417453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, константин косачев, совет европы, совет федерации рф, европа
11:03 10.03.2022 (обновлено: 11:06 10.03.2022)
В Совфеде рассказали о процедуре выхода из Совета Европы
Сенатор Косачев: членство России в Совете Европы прекращается в конце финансового года
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Выход России из СЕ прекращается в конце текущего финансового года, одновременно происходит денонсация Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Выход из СЕ осуществляется на основании ст. 7 Устава СЕ по инициативе государства-члена, когда оно официально уведомляет об этом Генсека СЕ. Прекращение членства наступает в конце текущего финансового года, если уведомление сделано в течение первых 9 месяцев этого года", - сказал политик.
Если уведомление направлено в течение последних трёх месяцев финансового года, то прекращение членства наступает в конце следующего финансового года, пояснил он.
"Механизм выхода предполагает одновременную денонсацию Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ)", - отметил Косачев.
При этом "денонсация не освобождает соответствующую страну от ее обязательств по ЕКПЧ в отношении любого действия, которое могло явиться нарушением таких обязательств и могло быть совершено ею до даты вступления денонсации в силу", процитировал сенатор положения конвенции.