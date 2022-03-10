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Epson приостанавливает поставку продукции в Россию
Epson приостанавливает поставку продукции в Россию - РИА Новости, 10.03.2022
Epson приостанавливает поставку продукции в Россию
Производитель принтеров и другого оборудования Epson приостанавливает поставку продукции в РФ и Белоруссию, сообщается в заявлении компании. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T01:01
2022-03-10T01:10
в мире
seiko epson corporation
россия
санкции в отношении россии
токио
экономика
технологии
оон
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ТОКИО, 10 мар — РИА Новости. Производитель принтеров и другого оборудования Epson приостанавливает поставку продукции в РФ и Белоруссию, сообщается в заявлении компании.Помимо этого компания выделит 1 миллион долларов на гуманитарную помощь через ООН и Красный Крест.Epson — производитель струйных, матричных и лазерных принтеров, сканеров, настольных компьютеров, проекторов, а также других электронных компонентов.
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в мире, seiko epson corporation, россия, санкции в отношении россии, токио, экономика, технологии, оон
01:01 10.03.2022 (обновлено: 01:10 10.03.2022)
 
Epson приостанавливает поставку продукции в Россию

Производитель принтеров Epson приостанавливает поставку продукции в Россию и Белоруссию

© Depositphotos / IgorVetushko Предприниматель визирует документы
Предприниматель визирует документы - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Depositphotos / IgorVetushko
Предприниматель визирует документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 мар — РИА Новости. Производитель принтеров и другого оборудования Epson приостанавливает поставку продукции в РФ и Белоруссию, сообщается в заявлении компании.

"Epson и компании группы обеспокоены конфликтом на Украине и гуманитарным кризисом в регионе... Мы приняли решение приостановить экспорт нашей продукции в Россию и Белоруссию", — сообщила компания.

Помимо этого компания выделит 1 миллион долларов на гуманитарную помощь через ООН и Красный Крест.
Epson — производитель струйных, матричных и лазерных принтеров, сканеров, настольных компьютеров, проекторов, а также других электронных компонентов.
 
В миреSeiko Epson CorporationРоссияСанкции в отношении РоссииТокиоЭкономикаТехнологииООН
 
 
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