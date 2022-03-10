https://ria.ru/20220310/epson-1777385289.html

Epson приостанавливает поставку продукции в Россию

Epson приостанавливает поставку продукции в Россию - РИА Новости, 10.03.2022

Epson приостанавливает поставку продукции в Россию

Производитель принтеров и другого оборудования Epson приостанавливает поставку продукции в РФ и Белоруссию, сообщается в заявлении компании. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T01:01

2022-03-10T01:01

2022-03-10T01:10

в мире

seiko epson corporation

россия

санкции в отношении россии

токио

экономика

технологии

оон

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ТОКИО, 10 мар — РИА Новости. Производитель принтеров и другого оборудования Epson приостанавливает поставку продукции в РФ и Белоруссию, сообщается в заявлении компании.Помимо этого компания выделит 1 миллион долларов на гуманитарную помощь через ООН и Красный Крест.Epson — производитель струйных, матричных и лазерных принтеров, сканеров, настольных компьютеров, проекторов, а также других электронных компонентов.

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, seiko epson corporation, россия, санкции в отношении россии, токио, экономика, технологии, оон