https://ria.ru/20220310/epson-1777385289.html
Epson приостанавливает поставку продукции в Россию
Epson приостанавливает поставку продукции в Россию - РИА Новости, 10.03.2022
Epson приостанавливает поставку продукции в Россию
Производитель принтеров и другого оборудования Epson приостанавливает поставку продукции в РФ и Белоруссию, сообщается в заявлении компании. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T01:01
2022-03-10T01:01
2022-03-10T01:10
в мире
seiko epson corporation
россия
санкции в отношении россии
токио
экономика
технологии
оон
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ТОКИО, 10 мар — РИА Новости. Производитель принтеров и другого оборудования Epson приостанавливает поставку продукции в РФ и Белоруссию, сообщается в заявлении компании.Помимо этого компания выделит 1 миллион долларов на гуманитарную помощь через ООН и Красный Крест.Epson — производитель струйных, матричных и лазерных принтеров, сканеров, настольных компьютеров, проекторов, а также других электронных компонентов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, seiko epson corporation, россия, санкции в отношении россии, токио, экономика, технологии, оон
01:01 10.03.2022 (обновлено: 01:10 10.03.2022)
Epson приостанавливает поставку продукции в Россию
Производитель принтеров Epson приостанавливает поставку продукции в Россию и Белоруссию