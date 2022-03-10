https://ria.ru/20220310/ekonomika-1777460287.html

Россия больше не будет зависеть от западных компаний, заявил Лавров

Россия больше не будет зависеть от западных компаний, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022

Россия больше не будет зависеть от западных компаний, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, комментируя санкции против России, что Запад растоптал частную собственность щелчком пальцев. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:41

2022-03-10T13:41

2022-03-10T14:49

экономика

россия

сергей лавров

обострение ситуации в днр и лнр

санкции

признание днр и лнр в россии

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, комментируя санкции против России, что Запад растоптал частную собственность щелчком пальцев."У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности верит в свои заклинания, и у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент, предаст кого угодно, предаст свои собственные ценности: где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев", - сказал министр на пресс-конференции."Мы решим эту проблему, причем решим ее так, что больше никогда, никоим образом не зависеть от западных партнеров, будь то правительство или будь то компании, которые совсем не руководствуются интересами своего бизнеса, а стали инструментом политической агрессии, которую сейчас Россия испытывает со стороны Запада", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой."Мы сделаем так, чтобы больше никогда в подобной ситуации не оказывались, и чтобы никакой дядя, ни Сэм, никто еще не могли принимать решения, которые нацелены на то, чтобы разрушить нашу экономику. Мы найдем способ от этого больше не зависеть", - подчеркнул он.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "Запад предаст в любой момент" пресс-конференция Сергея Лаврова после трехсторонних переговоров в Турции по вопросу Украины 2022-03-10T13:41 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сергей лавров, санкции, признание днр и лнр в россии