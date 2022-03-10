https://ria.ru/20220310/ekonomika-1777439343.html

В Красноярском крае создадут штабы по обеспечению устойчивости экономики

В Красноярском крае создадут штабы по обеспечению устойчивости экономики - РИА Новости, 10.03.2022

В Красноярском крае создадут штабы по обеспечению устойчивости экономики

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил создать в регионе территориальные штабы по обеспечению устойчивости экономики, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:12

2022-03-10T12:12

2022-03-10T12:12

александр усс

юго-восточная азия

экономика

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил создать в регионе территориальные штабы по обеспечению устойчивости экономики, сообщает пресс-служба губернатора.В пресс-службе напомнили, что ранее Усс объявил о создании в правительстве оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики региона. Штабу вместе с контролирующими и силовыми органами поручено жёстко контролировать политику ценообразования на социально значимые товары, в первую очередь – на наиболее востребованные продукты питания и медикаменты."Александр Усс поручил главам создать аналогичные оперативные штабы в городах и районах края. Они должны в ежедневном режиме изучать ситуацию с ценообразованием, обеспечением продовольствием, медикаментами и важнейшими услугами в муниципалитетах, оперативно решать возникающие проблемы", - говорится в сообщении."Региональный штаб работает уже неделю. Мониторинг различных отраслей показывает, что ситуация в нашем крае стабильна на текущий момент. В первую очередь речь идет о наших предприятиях – они работают в штатном режиме. Запасы продовольствия и лекарств имеются на складах в достаточном количестве, поставки товаров не вызывают особых опасений", - цитирует пресс-служба главу региона.Главам муниципальных образований поручено взять на особый контроль обеспечение продовольственными товарами и товарами первой необходимости жителей территорий, где полностью отсутствует торговая инфраструктура. Также главы будут лично контролировать подготовку к весенним полевым работам - необходимо проверить наличие семян, удобрений, запчастей для сельхозтехники.Губернатор края поручил местным властям совместно с контролирующими и силовыми органами жестко пресекать необоснованное повышение цен, вызванное попытками нажиться на ажиотажном спросе.По данным вице-премьера краевого кабмина Сергея Козупицы, в регионе не приостановлена ни одна стройка."Существуют риски удорожания строительных материалов и отсутствия поставок материалов из-за рубежа. Эти риски необходимо минимизировать за счет замены иностранного оборудования на отечественное, либо на оборудование из стран юго-восточной Азии. При замене оборудования объекты будут достроены и введены в срок", – сказал Козупица.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777277215.html

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юго-восточная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

александр усс, юго-восточная азия, экономика, красноярский край