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Джонсон пообещал Зеленскому ужесточить санкции против России
Джонсон пообещал Зеленскому ужесточить санкции против России - РИА Новости, 10.03.2022
Джонсон пообещал Зеленскому ужесточить санкции против России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому ужесточить санкции против России, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T01:27
2022-03-10T01:27
дмитрий биричевский
владимир путин
россия
москва
евросоюз
вооруженные силы рф
оон
киев
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ЛОНДОН, 10 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому ужесточить санкции против России, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров.Кроме того, Джонсон и Зеленский осудили "нападение на родильный дом в Мариуполе и несоблюдение российскими войсками соглашений о прекращении огня в гуманитарных коридорах". Ранее в эфире французского телеканала BFMTV транслировались кадры, свидетельствующие об обстреле больницы в Мариуполе. Со ссылкой на данные украинских властей телеканал сообщает, что в результате обстрела пострадали 17 взрослых. Посол РФ в Париже Алексей Мешков, комментируя информацию об обстреле детской больницы в Мариуполе, заявил, что это не имеет никакого отношения к действиям российской армии.Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский ранее заявил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777311328.html
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дмитрий биричевский, владимир путин, россия, москва, евросоюз, вооруженные силы рф, оон, киев, санкции в отношении россии, владимир зеленский, борис джонсон, великобритания, украина
01:27 10.03.2022
 
Джонсон пообещал Зеленскому ужесточить санкции против России

Премьер-министр Британии Джонсон пообещал Зеленскому ужесточить санкции против России

© REUTERS / Henry NichollsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 10 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому ужесточить санкции против России, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров.
"Премьер-министр обязался еще больше ужесточить санкции, чтобы нанести России максимальные экономические издержки. Он рассказал о работе, которую проводит Великобритания по предоставлению военной техники, необходимой Украине для самообороны", — отмечается в сообщении.
Кроме того, Джонсон и Зеленский осудили "нападение на родильный дом в Мариуполе и несоблюдение российскими войсками соглашений о прекращении огня в гуманитарных коридорах". Ранее в эфире французского телеканала BFMTV транслировались кадры, свидетельствующие об обстреле больницы в Мариуполе. Со ссылкой на данные украинских властей телеканал сообщает, что в результате обстрела пострадали 17 взрослых. Посол РФ в Париже Алексей Мешков, комментируя информацию об обстреле детской больницы в Мариуполе, заявил, что это не имеет никакого отношения к действиям российской армии.
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Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский ранее заявил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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СМИ: Британия хочет расширить основания для отказа россиянам во въезде
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее.
Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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Британия объявила "преступлением" появление российских самолетов в ее небе
 
Дмитрий БиричевскийВладимир ПутинРоссияМоскваЕвросоюзВооруженные силы РФООНКиевСанкции в отношении РоссииВладимир ЗеленскийБорис ДжонсонВеликобританияУкраина
 
 
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